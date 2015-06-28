Liberaron a menores detenidos por vandalismo de casas en La Pedrera

Aún no hay más sospechosos, la Policía investiga. Los vecinos están preocupados y piden mayor presencia policial.

Los tres menores detenidos, como sospechosos de vandalizar casas en La Pedrera, fueron entregados a sus padres. En uno de los procedimientos se levantaron huellas dactilares, de manera que hay varios insumos con los cuáles trabajar.

Entre ayer y hoy tres casas fueron incendiadas, dos de ellas en forma parcial, y en otras ingresaron, revolvieron y robaron.

Álvaro Sánchez es un vecino afectado. "Ustedes ahora han sido convocados por el fuego, pero la semana pasada robaron nueve casas y todo los fines de semana tenemos algo parecido", dijo. "Algo está pasando; ya hemos hablado con las autoridades y las cosas siguen como están", alertó.

Para Sánchez hay como "un ensañamiento con La Pedrera: debemos tener la tasa más alta de siniestralidad del país".

Marcelo Machiñena, con su casa a la vuelta del Destacamento Policial, se encontró al llegar hoy con que todo estaba revuelto. "Una mancha de lo que aparenta ser sangre sobre la mesa, el colchón de la cama destrozado y todo dado vuelta", mostró a El País.

"El año pasado nos pasó algo similar, robaron, rompieron toda la casa y cuando llamé al policía no podía venir porque no podía dejar la comisaría vacía", afirmó. "Ahora voy a tratar de que venga la policía técnica, digo yo, para mí es sangre lo que hay ahí", señaló respecto de una gran mancha sobre la mesa principal.

Informó que también roban, "todo esto es un costo para el país, pues la casa la tengo asegurada; paga el seguro obviamente, aunque igualmente algo se pierde".

Machiñena afirmó a El País "que esto está cada vez peor". También opinó que La Pedrera "es tierra de nadie, está desolado".

Sánchez informó que los vecinos reunieron todas las denuncias correspondiente a los meses de enero a marzo del 2015 "y se juntaron más de 180 denuncias".



Casa de La Pedrera incendiada, junio de 2015. Foto: Eduardo González Casa de La Pedrera incendiada, junio de 2015. Foto: Eduardo González Vecino encontró su casa de La Pedrera revuelta y una mancha de sangre, junio de 2015. Foto: Eduardo González Vecino encontró su casa de La Pedrera revuelta y una mancha de sangre, junio de 2015. Foto: Eduardo González Vandalismo en casa de La Pedrera, junio de 2015. Foto: Eduardo González Vandalismo en casa de La Pedrera, junio de 2015. Foto: Eduardo González

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