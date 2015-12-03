Ley para prohibir a Uber divide al Frente

El proyecto de ley que presentó el diputado Felipe Carballo (lista 711) para prohibir por un año el "transporte remunerado u oneroso de personas en vehículos particulares" mediante aplicaciones, como la que utiliza Uber, genera diferencias a la interna del Frente Amplio.

El astorismo no está de acuerdo con la iniciativa. El diputado Jorge Pozzi (Nuevo Espacio) dijo a El País que "en principio, el proyecto no es oportuno". "La intendencia ha dicho por todos lados que tiene mecanismos para regular y en todo caso parar Uber. Primero queremos saber por qué no se está aplicando eso. No queremos que se haga por ley", acotó.

Pozzi señaló que las primeras que deben resolver sobre Uber son las intendencias y llamó a hacerlo "lo antes posible", para que no sea luego un "fenómeno instalado".

La bancada oficialista acordó el pasado martes consultar al intendente de Montevideo, Daniel Martínez, sobre la posibilidad de impulsar el proyecto de ley redactado por la lista del vicepresidente Raúl Sendic.

Transnacional.

La Mesa Política de Canelones rechazó "la instalación de la empresa transnacional Uber por alentar la informalidad laboral, crear una distorsión en el servicio de transporte, atentar contra la profesionalidad de quienes atienden el servicio y acrecentar el riesgo de los pasajeros al ser trasladados por choferes no autorizados".

Afirman que "el Frente no acepta ni aceptará la prepotencia de empresas multinacionales que pretendan funcionar sin acatar las leyes". Además, reclaman medidas para que Uber deje de funcionar.

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