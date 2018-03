De León dijo que Mieres "es un carroñero de la política" y el senador del PI le respondió

El senador y expresidente de Alur, Leonardo De León (Frente Amplio), se presentó hoy en el juzgado de Crimen Organizado en calidad de indagado, a raíz de las denuncias en su contra sobre las modificaciones al contrato con Teyma y por el uso de tarjetas corporativas de la empresa subsidiaria de Ancap.



A la salida del juzgado, De León criticó ante la prensa al senador Pablo Mieres (Partido Independiente), quien lo denunció ante la Justicia: afirmó que el legislador "es un carroñero de la política". Aseguró que "se pasó cuatro meses enchastrándome públicamente", que hizo denuncias sobre tarjetas corporativas que él no utilizaba y que le adjudicó viajes que "no existieron".



"El abogado de Mieres reconoció en la audiencia que parte de la información que aportaron para la denuncia no era correcta", sostuvo el senador de la Lista 711.



De León dijo en la audiencia, por ejemplo, que hay gastos que se hicieron en semana de turismo en una misión oficial.



Cuando se le preguntó por el millón de dólares que se le pagó a Teyma por adelanto de obras, justificó diciendo que eso era algo que estaba en el contrato. Y señaló que Mieres debía haber estudiado todos los gastos de tarjetas antes de hacer una denuncia infundada.



En comunicación con El País, Mieres dijo que no iba a "bajar al nivel del senador", porque él "elige el camino del insulto". Además, recordó que "la denuncia no es de Mieres, es del Partido Independiente".



"Los firmantes somos los legisladores del Partido Independiente y la denuncia es resultado de un análisis que hicieron nuestros técnicos y abogados", afirmó.

RELACIONADAS ALUR reclama nulidad de concesiones dadas a Teyma By EL PAIS ALUR reclama nulidad de concesiones dadas a Teyma ALUR reclama nulidad de concesiones dadas a Teyma "Vázquez debió dar la cara; vive en un mundo paralelo", dice oposición By EL PAIS "Vázquez debió dar la cara; vive en un mundo paralelo", dice oposición "Vázquez debió dar la cara; vive en un mundo paralelo", dice oposición Justicia citó al senador Leonardo De León y a cuatro denunciados por foto que se viralizó By Irene Nuñez Justicia citó al senador Leonardo De León y a cuatro denunciados por foto que se viralizó Justicia citó al senador Leonardo De León y a cuatro denunciados por foto que se viralizó

En la audiencia que se llevó a cabo ayer, el fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, interrogó a Manuel González, quien se desempeñaba como gerente general de Alur cuando la empresa era presidida por De León.



La planta de etanol en Paysandú incrementó el pasivo de ALUR de US$ 60 millones a US$ 200 millones. Según un informe del actual Directorio de ALUR enviado al Juzgado Especializado en Crimen Organizado, las seis modificaciones millonarias al contrato firmado con Teyma por González y De León son "increíbles" e "inconcebibles".