De León gastó US$ 5.000 con tarjetas en viajes no oficiales

Un equipo multidisciplinario informó a la jueza especializada en Crimen Organizado, Beatriz Larrieu, sobre que el expresidente de ALUR S.A., Leonardo de León —hoy senador del Frente Amplio— gastó casi US$ 5.000 con la tarjeta corporativa de la empresa en restaurantes y hoteles del exterior en fechas que no coincidían con viajes oficiales de la compañía.

El informe, al que tuvo acceso El País, expresa que De León también utilizó la tarjeta corporativa para pagar erogaciones por US$ 8.455 en viajes al exterior que tienen fecha de salida pero no de retorno, por lo cual el equipo técnico no podía informar sobre los mismos.

Consultado por El País, De León expresó que tiene en su poder la documentación de cada uno de sus gastos y las fechas de entradas y salidas al país. "Hay errores de todo tipo en la información (del equipo multidisciplinario) porque coinciden en muchas actividades como presidente de ALUR", dijo. Enseguida agregó: "Todos esos documentos los voy a presentar en el Juzgado el 9 de marzo. Lamento esta situación. Obviamente genera dudas. Pero tengo todo: mis ingresos al país y salidas, los pasajes, la justificación de los viajes, la actividad realizada en España, Argentina, Brasil y Cuba".

De León explicó que posee los informes de las actividades que realizó en el extranjero como conferencias y reuniones. "Todos los viajes corresponden a viajes oficiales. Y están justificados el 100%", explicó.

Consultado sobre el informe del equipo multidisciplinario sobre que gastó US$ 4.926 en tarjetas corporativas en el exterior en fechas que no coincidan con viajes oficiales de ALUR, De León respondió: "Eso no es así. Reitero, tengo toda la documentación".

Los gastos.

El 2 de febrero de este año, la escribana Madelón Couso (secretaria nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo) y las contadoras Elida Pardo (Instituto Técnico Forense), Elizamaría Duclos y Gabriela Casanova (Unidad de Información y Análisis Financiero) entregaron un informe a la jueza especializada en Crimen Organizado, Beatriz Larrieu, sobre los gastos con las tarjetas corporativas de ALUR.

La magistrada investiga eventuales irregularidades en la gestión de Ancap entre 2010 y 2015.

El informe técnico tiene dos capítulos: el primero, refiere a los gastos de una tarjeta corporativa de ALUR que fue utilizada en el exterior en fechas que no coincidían con viajes oficiales de la empresa, y el segundo a los gastos con los plásticos de De León en su condición de presidente de la empresa.

"Existen algunos viajes donde se informe fecha de salida pero no de retorno. Y existen compras efectuadas en el exterior (por De León) con tarjeta corporativa en viajes que tienen fecha de salida o se hicieron en fechas posteriores a la misma. Al no contar con la fecha de retorno (del viaje), no nos es posible pronunciarnos a su respecto", expresa el informe del equipo técnico.

Dentro del capítulo relacionado con gastos en el exterior con tarjetas corporativas en fechas que no coinciden con viajes oficiales, se encuentran compras en Equs por US$ 203; en Cataratas de Iguazú por US$ 318; en el Hotel Costarenas (Colón) por US$ 148 y en Cabañas Las Lilas por US$ 337.

A la empresa Hertz de España, De León pagó US$ 148 con tarjeta corporativa; en dos noches en NH Alcalá gastó US$ 426 y abonó en Espigón 4 S.A. la suma de US$ 306.

Entre los gastos de tarjetas corporativas en el exterior como presidente de ALUR figuran US$ 794 en el Luxury Hotel Venezuela; US$ 247 en Kaffas Coffee Shop, y US$ 291 y US$ 175 en Renfe 001 (ferrocarril español), entre otras erogaciones. Todos los gastos de De León se hicieron entre 2011 y 2014.

Sin reglamentación.

A pedido del fiscal especializado en Crimen Organizado, Luis Pacheco, la jueza Larrieu solicitó a un equipo multidisciplinario que elaboraran un informe sobre si el uso de la tarjeta corporativa de ALUR por su entonces presidente, Leonardo de León, se ajusta a la reglamentación vigente, o si, por el contrario, fue usada por fuera de los cometidos y el ejercicio de las funciones inherentes al cargo.

En su informe, el equipo técnico reiteró lo señalado por ALUR S.A., sobre que De León, por la naturaleza de su cargo, no estaba sujeto a control de asistencia. Por ello, advierte, se relevó información respecto del uso de la tarjeta corporativa de ALUR exclusivamente en el extranjero de acuerdo a lo solicitado por la jueza Larrieu.

Tras aclarar que en el expediente judicial había información sobre el uso de la tarjeta corporativa, el equipo multidisciplinario solicitó a un banco de plaza que presentara un detalle completo de la tarjeta corporativa utilizada por De León en el período 2010-2015.

Larrieu también pidió al equipo multidisciplinario que se pronunciara sobre si ALUR contaba con reglamentación sobre el uso de sus tarjetas corporativas. También requirió datos sobre las fechas en que De León hizo uso de la licencia cuando presidía ALUR.

El informe expresa que ALUR informó que carecía de reglamentación escrita sobre el uso de sus tarjetas corporativas.

En un anexo al documento entregado a la jueza Larrieu, el equipo multidisciplinario brindó detalles sobre las licencias de De León entre 2011 y 2015.