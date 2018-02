Justicia citó al senador Leonardo De León y a cuatro denunciados por foto que se viralizó

La jueza Ana Claudia Ruibal citó para 5 de abril al senador de la Lista 711, Leonardo de León —expresidente de ALUR—, quién denunció ante la Justicia que circulaba por las redes sociales una foto supuestamente modificada del interior de un avión donde había una mesa con una botella de whisky Chivas Regal.



Ruibal citó a De León y a los denunciados Nicolás Alvarez Moya, Jorge Bonica, director del semanario “El Bocón”, Leonardo Vinci y Guillermo Sicardi.



Los denunciados concurrirán a declarar en calidad de indagados.

El 13 de julio del año pasado, el abogado de León, Gumer Pérez, dijo que “más allá de que se desconoce el autor material, la foto no es auténtica”.



Según el defensor, en Delitos Informáticos de Policía le explicaron que se trata de un fotomontaje que reúne “el avión que no es de ALUR, la imagen de De León y, además, se le agrega el whisky”.



Pero según pudo saber El País, los expertos que analizaron la imagen no pudieron confirmar si la misma es verdadera o falsa a causa de la mala calidad.



El exdiputado colorado, Leonardo Vinci, asistido por el penalista Andrés Ojeda, se quejó de que Uruguay podría terminar como "un país totalitario donde se persigue aquellos que no están de acuerdo con el poder de turno".



RELACIONADAS Defensa del senador Leonardo De León asegura que la foto “es trucha” By EL PAIS Defensa del senador Leonardo De León asegura que la foto “es trucha” Defensa del senador Leonardo De León asegura que la foto “es trucha”