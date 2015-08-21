Le robaron el auto y la obligaron a entrar al baúl, tras tiroteo la liberaron

La víctima fue una estudiante de medicina que fue sorprendida por delincuentes cuando bajó de su auto para hablar por celular. Ocurrió en Barra de Carrasco, donde la obligaron a subir al vehículo y le taparon el rostro. La liberaron en Piedras Blancas, tras un tiroteo.

La Policía de Montevideo y Canelones investiga una privación de libertad a una practicante de Medicina realizada en la tarde de ayer en Barra de Carrasco (Canelones).

Los delincuentes aprovecharon que la universitaria descendió del auto para hablar por celular. La trasladaron al asiento trasero y le taparon el rostro con la túnica, según dijo a El País el jefe de Canelones, Ricardo Pérez. "En ningún momento la vida de la practicante corrió riesgo. Le dijeron que no le iba a pasar nada", dijo el jerarca.

La estudiante de Medicina declaró a la Policía que los delincuentes se tirotearon con otros sujetos y varios balazos rompieron los vidrios del auto.

Luego la colocaron en un baúl cuando subió otro sujeto. Los individuos dejaron a la mujer en Piedras Blancas (Montevideo). Con un vecino la víctima denunció el hecho al Servicio 911.

En ese barrio fue abandonado el vehículo después de ser incendiado.

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