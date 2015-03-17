Le robaron e intentaron secuestrarlo pero logró saltar del auto

Una pareja fue sorprendida por tres delincuentes que tras robarles el auto, dinero y celulares los obligaron a permanecer con ellos en el vehículo. A la mujer la liberaron momentos después y el hombre logró abrir la puerta y saltar mientras circulaban.

Una pareja que circulaba en su auto por la ruta 6 a la altura del kilómetro 23.900, en Toledo, fue sorprendida por tres hombres que tras amenazarlos con armas de fuego los obligaron a bajar del vehículo.

Los delincuentes les robaron $ 2.000, dos teléfonos celulares y documentos.

Pero eso no fue todo, ya que luego los obligaron a subir a la parte trasera del auto y uno de los delincuentes comenzó a manejar.

Al llegar al kilómetro 25 de la ruta 85 hicieron bajar a la mujer y siguieron, aún con el dueño del auto.

Pero en una curva del kilómetro 26 de la misma ruta, el hombre logró abrir la puerta y se tiró del auto. Los delincuentes siguieron su marcha.

La víctima debió ser atendido por médicos que le constataron fractura en uno de sus puños y en un brazo.

La Policía busca a los delincuentes.



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