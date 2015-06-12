Le dispararon y lo mataron frente a su mujer en una rapiña

Un hombre de 55 años caminaba junto a su pareja cuando fueron sorprendidos por dos delincuentes en moto que quisieron robarles. La mujer se resistió y uno de los desconocidos le apuntó: su marido se interpuso y recibió un balazo en el pecho.

Ayer por la noche, sobre las 23:30 horas, dos delincuentes en moto sorprendieron a una pareja que caminaba por la calle Hermanos Gil, entre Agraciada y Uruguayana, en la zona de Capurro, e intentaron robarle la cartera a la mujer, de 51 años.

Los delincuentes llevaban cascos y chalecos reflectivos. Uno de ellos bajó y fue directo a la cartera de la mujer.

Según datos aportados por la Jefatura de Policía de Montevideo, la víctima se resistió a que le robaran el bolso y comenzó un forcejeo con el desconocido.

En ese momento, el otro delincuente, que aún estaba en la moto, apuntó con un arma a la mujer y su esposo, de 55 años, se interpuso, recibiendo un balazo en el pecho.

Los hombres tomaron la cartera y escaparon en la moto.

Minutos después llegó una emergencia móvil al lugar y los médicos que atendieron al herido constataron su muerte, a raíz de una “herida de orificio de bala en cara anterior de tórax”.

La Policía trabaja para identificar y detener a los delincuentes y aunque se han realizado varias recorridas para dar con los autores del hecho, aún no los han ubicado.

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