Le avisaron que estaban robando, fue hasta Maldonado y agarró a la ladrona

El hombre vive en Montevideo, pero tiene casa en Maldonado. Un vecino lo llamó por teléfono y le dijo que había ladrones: no lo dudó y viajó hasta allí. Cuando llegó encontró a una mujer dentro de la vivienda, que intentaba llevarse varias pertenencias.

Una mujer de 26 años es indagada luego de que un hombre la encontrara dentro de su casa intentando robar varias pertenencias.

Según informa FM Gente, el hecho ocurrió en una vivienda de Sauce de Portezuelo.

La casa pertenece a un hombre que vive y en ese momento estaba en Montevideo, y a quien un vecino de Maldonado llamó por teléfono para avisarle que había ladrones en su finca.

El hombre no lo dudó y de inmediato fue hasta el departamento esteño a ver qué sucedía. Al llegar corroboró que lo que le había dicho su vecino era cierto: dentro de la casa encontró a una mujer y faltaban varios objetos como máquinas de cortar el pasto, herramientas diversas, una escalera, hamacas paraguayas, entre otros.

El hombre llamó a la Policía y dijo que acababa de hacer un arresto ciudadano, contando lo sucedido.

La mujer permanece detenida y la Policía investiga.



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