Layera pide denunciar "secuestros virtuales"

Efectivos policiales de varias reparticiones de la capital y Canelones investigan dos llamadas realizadas a personas, en el marco de lo que el propio jefe de Montevideo, Mario Layera, calificó como secuestros virtuales.

El jerarca indicó en conferencia de prensa que el tema salió a la luz a raíz de dos denuncias realizadas por dos personas que viven en Montevideo y en Canelones y que recibieron de forma casi simultánea, llamadas extorsivas, diciendo que tenían a sus hijas secuestradas. "Los testimonios coinciden en que las personas que realizan la extorsión tienen acento extranjero", afirmó.

"Se pudo establecer que se trataba de gente que llamaba desde el exterior, afirmaron ser chilenos, pero las llamadas no procedían de ese país", explicó Layera, quien agregó que los montos solicitados por estas personas "no eran altos", estableciendo que no pasaban los US$ 10.000.

El jerarca exhortó a la población a denunciar este tipo de situaciones, porque se sabe que hubo más llamadas de este tipo en las cuales las supuestas víctimas hicieron caso omiso.

"Las llamadas se realizaron de forma aleatoria. De hecho las dos personas que fueron contactadas tenían números correlativos", dijo el jefe capitalino. En ambos casos, las "secuestradas" estaban en sus trabajos.

"Esta es una nueva modalidad de estafa. Es una variante del cuento del tío, pero mucho más sofisticado", afirmó Layera.

Llamadas extorsivas