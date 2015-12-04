Las mamparas de taxis no se quitan, y se sumarán elementos de seguridad

El grupo interinstitucional que estudió la propuesta de quitar o no las mamparas de los taxis se expidió con un informe que señala que la misma debe seguir. Se buscaráaumentar la distancia entre mampara y pasajero "buscando los niveles de seguridad y confort", entre otras medidas.



Hoy viernes la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) informó que el grupo de trabajo interinstitucional que viene estudiando la propuesta del retiro de las mamparas de los taxis de Montevideo se expidió a favor de que no se quiten.

El informe señala que luego de dos meses de trabajo y luego de estudiar "la relación de los vehículos con taxímetro en la siniestralidad vial, -que supuso un análisis multidisciplinario e interinstitucional- se elaboró un detallado informe".

La publicación en la web de Unasev indica que la decisión fue tomada luego de que las partes involucradas aportaran insumos "basados en evidencia científica".

Fue así que el grupo se expidió, tanto sobre las mamparas, como también sobre los sistemas de retención infantil y la utilización de los cinturones de seguridad en los taxis.

Una de las conclusiones a las que llegó el grupo de trabajo es que "no se logró establecer la incidencia del elemento mampara con la muerte de pasajeros de taxis".

La Intendencia de Montevideo, el Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt) y Centro de Propietarios de Automóviles con Taxímetro del Uruguay (Cpatu) fueron los tres integrantes del grupo que plantearon que la mampara debía seguir.

En el documento, firmado por los representantes de todas las partes involucradas, se explica un lineamiento a seguir a partir de este momento.

Se plantea "desarrollar un nuevo modelo de vehículo con taxímetro que incorpore el elemento mampara antibalas".

También, a efectos de mitigar las consecuencias de los golpes que el pasajero pueda sufrir con la misma, se aumentará la distancia entre mampara y pasajero, "buscando los niveles de seguridad y confort".

Además, se irán "implementando otras formas de pago para eliminar el dinero en efectivo de los vehículos con taxímetro, incorporación de alta tecnología que permita monitorear la ubicación del vehículo desde el centro de Comando Unificado del Ministerio del Interior, equipos audio y video, botón de pánico y otros".

El informe detalla que "se desarrollarán campañas educativas para generar cambios de concientización del usuario y lograr así el uso de los cinturones de seguridad y del sistema de retención infantil en los asientos traseros".

El taxi debe contar siempre con las sillas de retención para niños y cinturones de seguridad "en buen estado".

Vea el informe completo aquí.

Concentración frente al local del Suatt. Foto: Agustín Martínez

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