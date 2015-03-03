Tras ser confirmado por el presidente Tabaré Vázquez como ministro del Interior, Eduardo Bonomi mostró que está apurado por obtener resultados y le dijo ayer a la gente y a la propia Policía que "las cosas van a ser distintas" y "vamos a exigir resultados".

Cumplidas varias metas como el mejoramiento de los equipos, la vestimenta y los salarios de la policía y la reducción del hacinamiento carcelario, Bonomi dejó claro ayer en el acto con el que reasumió al frente de Interior, que se realizó en la Escuela Nacional de Policía, que aplicará "todas nuestras fuerzas" a bajar 30% las rapiñas en cinco años, como prometió Vázquez durante la campaña electoral.

Ese objetivo se buscará obtener mediante un combate enérgico al "narcomenudeo" y en especial a las "bocas" de venta de "pasta base", porque se ha comprobado que existe una relación directa entre su existencia y el incremento de las rapiñas en las zonas cercanas. Para lograr este objetivo, esta semana se instrumentarán cambios en el patrullaje, se incrementará el control de armas y motos y se realizarán más tareas de inteligencia para impedir esos delitos. Complementariamente, esta semana comenzará a aplicarse un sistema comprado a una empresa estadounidense para la predicción de los lugares donde existe más probabilidad de que se cometan delitos. "Muchos de los delitos que preocupan a la población tienen que ver con el comercio de pasta base que causa cambios en la conducta y produce una escalada", explicó.

Como complemento, Bonomi planteó que se necesitan al menos dos juzgados más de Crimen Organizado que se ocupen del combate al "narcomenudeo" y una mayor coordinación con el Poder Judicial.

Bonomi anunció también que se unificará la Guardia Republicana con la Policía Caminera y que se fijarán metas para cada uno de los departamentos del país que serán evaluadas una vez al año. Las denominadas "mesas de convivencia" se extenderán a todo el país.

Homicidios.

El ministro reconoció que se ha producido un incremento en los homicidios que atribuyó a una mayor cantidad de "ajustes de cuentas" y a que hay más casos de violencia intrafamiliar. "No hay un aumento de los homicidios para robar", aseguró.

El ministro sostuvo que en cuanto a esclarecimiento de homicidios "estamos arriba del promedio mundial" y el porcentaje está por encima del 60%. Reconoció sí que se ha bajado respecto a los niveles previos que rondaban el 80% porque en los "ajustes de cuenta" no es fácil obtener colaboración para aclarar los asesinatos. "La policía uruguaya aclara muchos homicidios", sostuvo. Admitió, de todas formas, que en los primeros dos meses del año se incrementaron las muertes por violencia doméstica, aunque consideró que es un lapso breve que no permite determinar si se trata de una tendencia de largo plazo.

Bonomi adelantó también que se seguirá dando prioridad a la utilización de la videovigilancia que próximamente se instalará en las zonas comerciales del Cerro y de la avenida Belloni, una vez que se cuente con la fibra óptica necesaria.

También informó que hay un procesado por el robo a la casa del jefe de policía de Montevideo, Mario Layera, y que se sospecha que hay otras personas involucradas.

Para combatir la violencia en el deporte, más que "dar palo" el ministro consideró necesario que la policía presente pruebas a los magistrados que permitan que se realicen procesamientos como los dispuestos tras los incidentes de febrero en el estadio de Cerro. Quienes simplemente piden más represión "no tienen idea", sostuvo.

Con respecto a la corrupción policial, según Bonomi, "ha bajado muchísimo".

El equipo de Bonomi seguirá intacto. Ayer ratificó a los jefes de policía y a los responsables de las distintas direcciones, como en la Dirección de la Policía Nacional a Julio Guarteche. Con la excepción del jefe de policía de Flores, Justo Ortiz, que es un civil, los restantes responsables departamentales son oficiales de carrera.

En el acto estuvieron el fiscal de Corte, Jorge Díaz, la esposa de Bonomi, la diputada Susana Pereyra y el subsecretario del Interior, Jorge Vázquez.

OPP: "Mejorar eficiencia de empresas públicas"

A las 11 de la mañana de ayer, en Torre Ejecutiva, Álvaro García asumió como director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). En ese marco, el jerarca hizo hincapié en la inversión en infraestructura y la descentralización, habló de la creación de nuevas unidades y se refirió a mejorar la eficiencia de las empresas públicas.

García dijo que ha estado hablando "con algunos presidentes de empresas públicas", con los cuales coincidió en que "hay un rol muy importante que puede cumplir la OPP" en cuanto a colaborar, especialmente "con los mandos medios y gerenciales para un mejor análisis de lo que las empresas hacen".

"Nosotros queremos salir un poco del cumplimiento estrictamente presupuestal, de una visión más financiera. Tener una visión más integral de esas instituciones. Las empresas públicas son un activo que tiene Uruguay, tienen a su cargo áreas estratégicas y deben ser motores de desarrollo; vamos a hacer todo a favor de mejorar la eficiencia de todas las empresas", expresó.

Cargos.

En tanto, García dijo que se creará una Dirección de Políticas Territoriales e Inversión, la cual estará a cargo de Pedro Apezteguía, y se encargará especialmente de la descentralización y de la inversión (pública en particular) en lo referente a infraestructura.

Se crea además una Dirección de Planificación y Control de Gestión, a cargo de Lucía Wainer, que se concentrará en la materia presupuestal, en el control de empresas públicas y el área de gestión y evaluación del Estado.

También habrá una Dirección de Planificación Estratégica, a cargo de Sebastián Torres, y una secretaría permanente para el gabinete de Competitividad que se formará, que se centrará en desarrollo productivo, innovación, capacitación y atracción de inversiones.

Mujica no para y sigue defendiendo al Fondes

El expresidente José Mujica fue el centro de la atención en el acto con el que Tabaré Aguerre, volvió a asumir como ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Llegó un poco tarde al acto en su fusca celeste que estuvo muy cerca de ser guinchado. Aguerre interrumpió su discurso cuando lo vio entrar y caminó unos pasos para saludarlo.

Luego de la alocución de Aguerre que prometió trabajar para la intensificación sostenible de la producción agropecuaria y mejorar la inserción internacional del agro, Mujica mandó un mensaje por elevación al presidente Tabaré Vázquez que había dicho que se analizará que los proyectos que financie el Fondes sean viables. Para Mujica, también deberán estudiarse entonces los resultados de empresas privadas porque el Banco República "tiene clavo" de US$ 40 millones con algunas empresas industriales. "De todo hay que analizar, vamos a poner todo arriba de la mesa", señaló. Y ratificó que el Fondes, al que ha definido como "una velita prendida al socialismo", "va a seguir" y que espera que el Plan Juntos, que impulsó decididamente "no pierda flexibilidad". Y agregó: "donde yo voy, hay un acto político".

El expresidente defendió los cultivos transgénicos y dijo que se hace demasiada "bulla" con ellos porque en Uruguay solamente la soja y el maíz han sido modificados genéticamente. También adelantó que como senador buscará impulsar la hortifruticultura para "no terminar importando ensaladas de China".

Aguerre confirmó a todo su equipo del que solamente salió Luis Fratti que, tras dirigir el Instituto Nacional de Carnes, intentará arrebatarle la intendencia de Cerro Largo al Partido Nacional. Las prioridades de su gestión serán la conservación del suelo, el impulso a iniciativas de riego y el apoyo a los pequeños productores, señaló.

vea el videoJUAN PABLO CORREA