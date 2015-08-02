Las armas y las motos en la mira del Ministerio del Interior

Con la llegada al gobierno del presidente Tabaré Vázquez, el Ministerio del Interior cambió su estrategia y puso en la mira las armas, las motos y las bocas de venta de droga.



El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, afirmó en más de una oportunidad que hay un “exceso” de armas de fuego en la calle y reclamó por la ley que se aprobó en agosto pero aún no está reglamentada.

En marzo, el Ministerio del Interior decidió poner la lupa sobre las motocicletas en todos los departamentos del país, siendo Montevideo el lugar donde más vehículos se decomisó.

Del análisis de los partes policiales del primer semestre del año en la capital surge que en la mayoría de los casos en los que terminó una persona herida estuvo implicada una moto.

“G.A.G.P., uruguayo de 21 años de edad, transitaba por las inmediaciones de Alfonso X el Sabio y Miguel de Unamuno cuando dos desconocidos en moto lo interceptaron y con armas de fuego le exigían sus vestimentas, tras la negativa le efectuaron varios disparos hiriéndolo en el miembro inferior derecho”, cuenta un parte del 30 de mayo. Hasta el momento se incautaron más de 5.000 birrodados en todo el país, que en su gran mayoría carecen de papeles que avalen su legitimidad para circular.

Según la información brindada por la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior (Unicom), Montevideo es el departamento con más motos incautadas (718), mientras que los que le siguen son Maldonado (600) y Canelones (480).

La Policía también atacó las bocas: a julio se habían desarticulado 414, de las cuales 160 estaban en Montevideo, 54 en Canelones, 23 en San José y 177 en el resto de las Jefaturas del país.

En cuanto a las sustancias, la Policía se incautó de 1.156.152 gramos de marihuana, 41.643 de cocaína, 36.348 de pasta base y 490 plantas. De estos procedimientos se procesaron con prisión a 380 personas, sin prisión 54 y 7 menores fueron internados en INAU.



La cartera cambió este año su estrategia y apunta a mejorar las estadísticas