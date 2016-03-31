Larrañaga: "Quitar dinero de los taxis produce un corrimiento del delito"

El senador nacionalista Jorge Larrañaga sostuvo que es positiva la convocatoria del gobierno para tratar el tema de la inseguridad. Pero dijo que "hasta la fecha no recibimos una invitación formal" ya que el anuncio se hizo solo por la prensa.

El senador y líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, destacó la convocatoria que esta semana realizó el gobierno a los diferentes partidos para hablar de inseguridad pública.

Sin embargo, criticó el hecho de que "hasta la fecha no recibimos una invitación formal para dialogar con el gobierno, cuándo sería y qué temas se tratarían" y que solamente "el anuncio se hizo por la prensa".

Larrañaga resaltó la oportunidad de mantener el diálogo, pero dijo que espera que la convocatoria no sea solamente un "entretenimiento para patear la pelota para adelante (...) No digo que esa sea la intención del Poder Ejecutivo, pero si esto terminara así sería negativo para la gente", agregó.

“No digo que las ideas que nosotros proponemos son la solución a todos los problemas, pero yo actúo de buena fe y procuro aportar iniciativas porque es lo que la gente me reclama en la calle, en las redes sociales y personalmente”, dijo el senador entrevistado por el programa De Diez a Doce de radio Uruguay.

Y opinó que "lo preocupante" es que "el que se quedó sin ideas es el gobierno".

Sobre la decisión de quitar el dinero en efectivo de los taxis y estaciones de servicio, Larrañaga sostuvo que "eso produce un corrimiento del delito hacia otros sitios".

El senador insistió en que “la gran herramienta para prevenir el delito es la educación” y que "hasta integrantes del Frente Amplio como el señor (Juan Pedro) Mir -cesado director de Educación-, han reconocido que la educación esta fracasando".

Y opinó que "hay que tratar el tema de los adolescentes infractores", ya que "el tiempo de reclusión no puede ser menor a dos años".

"Todos estamos siendo víctimas de una amenaza implícita de los delincuentes en todo el país", lamentó.

En relación a su propuesta de reforzar la labor de la Policía con la colaboración de militares, dijo: "Se me dijo de todo cuando propuse usar a militares en la seguridad", pero lo que "yo propongo por ley una guardia civil como en Chile".

"Lo que propongo es que efectivos militares perfeccionados cooperen al Ministerio del Interior y la Policía en el combate con la delincuencia", resumió.

Larrañaga criticó que "hay un preconcepto del Frente Amplio de que militar es represión y autoritarismo. Y yo creo que eso no es así”.

Y recordó que él planteó que "la Policía pueda usar pistolas Taser que dan electroshock y se usen balas de goma” contra los delincuentes. “Yo sé que hay una discusión por el uso de las armas Taser, pero veamos cuáles son los riesgos”, propuso.



Jorge Larrañaga. Foto: A.Colmegna.

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