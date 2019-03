Larrañaga lanzó su candidatura y afirmó que el del Frente Amplio es un "gobierno fallido"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con las tribunas y cancha del club Trouville repletas de gente y banderas, Jorge Larrañaga lanzó su candidatura a las elecciones internas del Partido Nacional de cara a las elecciones nacionales que se realizarán en octubre de 2019.

El precandidato declaró que "quedan 100 días y vamos a lograr" el objetivo de vencer la interna. Luego el desafío será vencer al Frente Amplio de cara al gobierno nacional. Larrañaga criticó al FA y lo catalogó como "un gobierno fallido, que no cumple el objetivo principal primario que es cuidar a su gente".

Con respecto a la campaña, Larrañaga declaró que "en la interna tenemos que decidir quién será el encargado principal de congregar a los uruguayos. Tendrá que congregar a los nuestros pero tendrá que congregar a compatriotas de otros partidos, a miles de compatriotas desencantados".

Las tribunas del club Trouville estuvieron repletas y habilitaron un espacio en la calle, lugar en el que colocaron una pantalla gigante para que lo siguieran los militantes que no lograron entrar.

Uno de los puntos sobre los que más recalcó Larrañaga fue la seguridad e hizo reiteradas referencias al plebiscito conseguido por la campaña "Vivir sin miedo". "Decían que no podíamos juntar 270 mil firmas, tenían razón, juntamos más de 400 mil. Tienen que bancar un plebiscito y van a tener que bancar una reforma", declaró



"Trabajo, educación, seguridad y descentralización", fueron algunos de los puntos que Larrañaga nombró como importantes en su propuesta.

"En mi gobierno los gurises no se quedarán sin clase. La educación pública debe formar ciudadano y generar oportunidades, sembrando futuro. Si no cuidamos a los niños no tendremos justicia ni equidad", afirmó.