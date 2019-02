Larrañaga: "Es hora de decirles se terminó la farra"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"El 23 de marzo lanzamos nuestra candidatura para ganar la Presidencia de la República", afirmó Jorge Larrañaga en la tarde del sábado en el hotel NH Columbia en Montevideo, lugar en el que se desarrolló la reunión de la Agrupación de Gobierno Ampliada de los sectores que apoyan su precandidatura.



El senador, que presentó jingle y estética de su campaña, habló sobre diferentes aspectos de su campaña y también anunció que el 23 de marzo será el lanzamiento oficial. La cartelería presentada lució la frase "Larrañaga va", acompañado por la frase "sin miedo".

Larrañaga, impulsor de la campaña "Vivir sin miedo", anunció que el 25 de febrero entregarán las firmas en el Senado. Además en su discurso hizo especial énfasis en la importancia que dará a la seguridad en su campaña. "Voy a estar relacionado con la seguridad y permitanme expresar que lo voy a hacer como presidente de los uruguayos", dijo.

"Los delincuentes han secuestrado la seguridad pública, nos han convertido a todos los uruguayos en rehenes. El gobierno vive con miedo de ejercer la autoridad", afirmó, y también se refirió a la situación de las cárceles, a la que catalogó como una "mescolanza imposible de administrar".

"La tarea por delante no es sencilla, es una tarea extremadamente compleja. Antes me puteaban mucho, mucha gente ahora me saluda", dijo el precandidato que expresó su fraternidad por los otros precandidatos de su partido pero planteó que quiere "proponer que el Uruguay cambie" y "a proponer un cambio sin miedo".

"Todos los candidatos del Frente Amplio son candidatos del continuismo. Es hora de decirles, desde todas partes del país, se terminó la farra", agregó.

La centralización fue una de las grandes críticas realizada y se comprometió a que "en 5 años el interior tenga un cambio histórico".