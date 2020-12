Larrañaga y García: de los límites al derecho de reunión a las críticas por los Hércules

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, y el ministro de Defensa Nacional, Javier García, brindaron una conferencia de prensa en Torre Ejecutiva este domingo. En ella se refirieron a la implementación del artículo 38 que limita el derecho a reunirse. García también se refirió a la compra de los dos aviones Hércules que hizo su ministerio.

"Hemos continuado trabajando con las distintas jerarquías del ministerio del Interior y de Defensa Nacional frente a esta situación de emergencia sanitaria que el país hoy tiene. Tenemos que resolver frente a esta emergencia como vamos a ser recordados, creemos absolutamente prioritario acudir al sacrificio, esfuerzo y coraje para velar por la salud y la vida de los compatriotas en el país", comenzó diciendo el ministro del Interior, Jorge Larrañaga.

Larrañaga explicó que el artículo 38 de la ley 19.932 que aprobó el Parlamento el viernes va a tener un protocolo de actuación y que vincula directamente al Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) de cada uno de los departamentos.

El ministro explicó que se establecen "multas que pueden ir desde 30 a 1000 Unidades Reajustables y la propia intervención de la Fiscalía poder tipificarse el delito de desacato frente al incumplimiento de los pedidos de los organismos intervinientes".

"El objetivo del instrumento legal fue darle temporalidad y por eso la medida tiene una vigencia de 60 días la cual podrá ser prorrogada por única vez por el Poder Ejecutivo por 30 días", agregó.

"Cuando intervengamos vamos a tomar en cuenta para el número que motive la intervención toda situación de notorio riesgo para la salud de la gente. Ese es el criterio que obviamente va a ser chequeado con Salud Pública, por las autoridades intervinientes, para proceder en función del esquema de denuncia. Vamos a reforzar el 911 tras pedido del presidente de la República", explicó Larrañaga sobre el criterio para intervenir en una aglomeración.

"Creo que lo define la ley. Es una situación notoria de aglomeración de gente sin mascarillas que en el conjunto ponga en riesgo la salud pública de los intervinientes y de la gente. Es un concepto que obviamente se podrá apreciar el número en función del lugar. No es lo mismo un lugar que en otro. Ahí nos parece relevante de cada Comité Departamental de Emergencia", agregó Larrañaga.

Con respecto a la utilización de helicópteros para exhortar a la desconcentración de aglomeraciones, Larrañaga respondió: "Me da un poco de gracia porque cuando salía muchos nos criticaban porque salía. Ahora que no sale es porque no sale. Vamos a salir con la unidad aérea de la Policía Nacional. Va a haber un helicóptero puesto en Punta del Este para que pueda funcionar en Rocha y Maldonado. En Montevideo va trabajar en toda la costa".

Luego agregó que se le solicitó a todos los puestos de jerarquía del Ministerio del Interior que posterguen sus licencias.

García respondió críticas de la oposición por la compra de los aviones Hércules

El ministro Javier García fue consultado por las críticas de la oposición por la compra de dos aviones Hércules para reforzar a las Fuerzas Armadas. En la noche de este sábado arribó la primera unidad al Aeropuerto de Carrasco.

"Comprendo que haya diferencias desde la oposición, comprendo y explico. Usted sabe el proceso de desinversión que se vivió en los últimos 15 años en las Fuerzas Armadas, que nos dejó al borde de la indefensión como país. Estamos decididos a defender a los uruguayos en el concepto de la defensa nacional que ha cambiado en el país con este gobierno", respondió.

Luego, García agregó: "comenzó este proceso que sin duda va a revertir ese proceso de desmantelamiento. Este proceso tuvo algo particular que no se conoció públicamente, que fue la aprobación del Tribunal de Cuentas".

Para finalizar sobre este tema, el ministro de Defensa puntualizó que "en los próximos días el Hércules tendrá su primer vuelo a la Antártida, va a ir directo a la Antártida y se evita la cuarentena".