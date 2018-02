Larrañaga por comunicado de Presidencia del colono: "Es un desborde; metieron la pata"

El senador nacionalista, Jorge Larrañaga, dijo esta mañana en radio Carve que defiende "las instituciones y la institucionalidad", pero agregó que "el presidente no puede arriesgar, no está en la barra de un boliche de La Teja".



El senador se refirió con esto a la discusión que el lunes mantuvo el presidente Tabaré Vázquez con el colono Garbiel Arrieta, a la salida del Ministerio de Ganadería.



En relación al comunicado que Presidencia de la República publicó, desacreditando al colono y detallando que Arrieta tiene deudas con el Instituto Nacional de Colonización, Larrañaga dijo que le parece "una barbaridad lo que hicieron ayer con el colono. Le metieron un bazucaso de escrache público".



Para el senador, "divulgar situaciones que pertenecen a la intimidad de una persona a través de la omnipotencia del servicio de Comunicación de Presidencia de la República, me parece que es un desborde del cual ya tendrían que estar pidiendo disculpas (...) Metieron la pata"



En su opinión, Presidencia podría hacer "una denuncia por difamación o lo que sea, pero no entrar en ese camino de escrachar públicamente a un ciudadano".



Para Larrañaga, el lunes, cuando fue la discusión en la puerta del Ministerio de Ganadería, a Vázquez "le faltó recato y un mínimo de contención. Es difícil actuar en esos momentos, pero un presidente debe evitar una discusión múltiple (...) se sabe que cuando se está discutiendo con 20 es imposible llegar al mínimo novel de racionalidad".

"Hay que tomar medidas excepcionales"

También esta mañana, pero en declaraciones al programa Desayunos informales de Teledoce, el nacionalista insistió con la posibilidad de que los militares realicen tareas de seguridad pública junto a la Policía y pidió "animarse" a esta posibilidad.



Larrañaga sostuvo que "una nueva fuerza que puede ayudar a la Policía" y añadió que "no son soluciones de derecha", sino que "estamos buscando soluciones para la gente".



El legislador indicó que estas tareas son realizadas por los Carabineros de Chile y la Guardia Civil española, por ejemplo.



"Hoy el problema es que la Policía en algunos barrios solo puede entrar y salir a los tiros, porque los vecinos honestos, que son los más, están presos por las guerras del narcotráfico", dijo.

En este sentido, señaló que se debe buscar "que tengan preparación con autorización legislativa, nadie está diciendo 'salgan los milicos a la calle'" y consideró que en Uruguay "tomamos a las Fuerzas Armadas como las FF.AA. de la dictadura de 1973 y no es así".



El senador recordó que "los militares mantuvieron el orden luego del tornado de Dolores" y afirmó que "no podemos entrar en una situación de conflicto donde solo utilicen a los militares para juntar la basura o para situaciones de catástrofe y cuando se trata de cuidar a la gente se diga que no".



"Hay que tomar medidas excepcionales, hay que animarse", pidió Larrañaga.

Kiki "no es recuperable" y debería tener cadena perpetua

Larrañaga también detalló su propuesta sobre la prisión perpetua revisable que presentó ayer en el parlamento. Según el senador, la intención es que "aquellos que violan, abusan y asesinan menores, o que cometen delito de sicariato, o los asesinatos múltiples



El proyecto establece que, una vez resuelta la condena, no pueda ser revisada hasta transcurridos 30 años, cuando se deberá determinar si el condenado muestra signos de haberse rehabilitado o no. En ese caso, deberá continuar con su prisión.



El senador blanco indicó que uno de los hombres que participaron del asesinato de la niña Valentina Walter en Rivera "recuperó la libertad después de 24 años preso, pero no había constancia de la recuperación". Sobre el caso "Kiki" Pastorino, el femicida de Alison Pachón y quién mató a Florencia Cabrera el pasado sábado, Larrañaga se preguntó su "a alguien le puede parecer que el personaje que se pretendió suicidar ayer era recuperable", y añadió que "a él le tocaría prisión perpetua revisable".



Lo mismo ocurriría en el caso del asesino serial Pablo Goncálvez: "Si hubiéramos tenido reclusión perpetua permanente, seguramente no hubiera salido", señaló Larrañaga.



"Estoy de acuerdo en que tenemos que apostar a la educación y las políticas punitivas, pero todo eso tiene resultados para dentro de 20 años", afirmó el senador.