Laguna del Sauce a merced de ladrones

Al menos una banda de delincuentes efectuó durante la temporada en curso alrededor de una decena de robos en la zona de chacras de Laguna del Sauce.

En una sola noche de enero cinco chacras de la ruta 12 ubicadas entre el lomo de Punta Ballena y Laguna del Sauce fueron robadas, al parecer por los mismos delincuentes.

El caso tomó estado público en los últimos días cuando la Fundación Códigos envió un correo electrónico a los integrantes de la Asociación de Amigos de Laguna del Sauce.

El objeto de la comunicación fue la de invitar a los socios de la referida institución a la conferencia anual sobre cambio climático que se realizó el pasado 8 de febrero en el hotel Awa de Punta del Este.

La invitación generó una cadena de correos electrónicos de los socios de Alasau denunciando robos de todo tipo sufridos durante la temporada 2014-2105.

El primer correo electrónico agradeciendo la invitación pero denunciando los robos fue enviado el pasado 11 de febrero por el propietario de una de las chacras de la zona de Laguna del Sauce. El denunciante aseguró que por primera vez en quince años que reside en el lugar fue asaltado al igual que los propietarios de otras cuatro chacras del lugar. La mayoría de los casos está sin aclarar.

Chacras robadas