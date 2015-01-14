Ladrones se llevan $ 120.000 de un robo en Carrasco

La Policía investiga el robo a una remesa ocurrido en la tarde de ayer. Los delincuentes sorprendieron al dueño de un local de Red Pagos que llevaba cerca de $ 120.000, para depositar en un banco de plaza.

El hecho ocurrió pasadas las 16:00 horas, cuando el propietario del local de pagos salió de su comercio con rumbo a un banco en la zona de Carrasco para hacer los depósitos que realiza a diario.

En principio, según manifestaron desde Jefatura, el comerciante llevaba $ 50.000, pero en el camino decidió volver y llevarse la totalidad del dinero de la recaudación que tenía para depositar.

En el camino, a la altura de Manuel Techera esquina Camino Carrasco, el comerciante fue sorprendido por un individuo en moto, quien le cortó el paso. Se bajó del vehículo y amenazándolo con un arma de fuego, presumiblemente una 9 milímetros, se hizo con el dinero del empresario, que estaba en una mochila, tras lo cual fugó con rumbo al este.

Según las declaraciones del propio damnificado a la Policía, el asalto duró poco más de 15 segundos, entre que el delincuente lo abordó y se hizo con el dinero.

El sujeto se fue sin lastimar al comerciante. Testigos del hecho afirmaron que el asaltante tenía puesto un casco, lo que dificulta su reconocimiento.

Trabajan efectivos policiales de la Seccional 14a y de la Zona 2 de Jefatura de Policía.

Investigación.

En tanto, los efectivos policiales de la Zona 3 continúan la investigación del asalto del pasado domingo al supermercado de la calle Joaquín Suárez.

Si bien en un principio hubo dos detenidos, estos fueron liberados de inmediato por no tener vinculación con el hecho.

Además se trabaja en forma conjunta con Policía de Canelones, por la presunta vinculación con el robo del peaje de Pando.

Operativo en Carrasco

La policía continúa tras la pista de la peligrosa banda