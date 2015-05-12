Ladrón murió en forcejeo con taxista al que quería robar

El delincuente de 19 años subió al taxi ayer de tarde y amenazó al taxista con un arma, este le agarró la mano en la que tenía el revólver y en el forcejeo el arma se disparó y uno de los tiros le dio al ladrón.

Ayer murió un adolescente de 19 años por un disparo que recibió durante el forcejeo con un taxista al que intentó robar en la zona del Cerro, informa hoy la Jefatura de Policía de Montevideo.

A la hora 18:30 de ayer ingresó al Centro de Salud del Cerro,

A.A.C.F., uruguayo, de 19 años, con “herida de bala en el pecho con

orificio de entrada, sin salida”. Falleció a las 18:45 horas. Tenía

un antecedente penal de 2013 por “un delito de rapiña especialmente agravada en grado de tentativa”, agrega la Jefatura.

Junto a una mujer el ladrón subió a un taxi en Miguelete y Defensa para ser trasladados hasta Camino Cibils y Camino San Fuentes. En esa dirección bajó su acompañante y prosiguió el viaje en el asiento delantero hasta Pasaje La Tortuga y Camino Paso de Morlan.

Al llegar amenazó al taxista de 35 años con un revólver, le quitó la

billetera, el GPS y el celular. "En un descuido, el chofer tomó su mano

armada y forcejearon. El arma se disparó en dos oportunidades, una

vez en el interior del vehículo y la restante cuando luchaban fuera del auto, este último disparo habría sido el que impactó en el sujeto", afirma la Policía.

Se incautó un revólver calibre 38, con tres proyectiles vivos y

dos detonados.

Al ser enterada la jueza en lo Penal de 9no turno, Blanca Rieiro, dispuso que el taxista fuera emplazado a la sede para esta jornada.



Seccional 24

inseguridad