Lacalle Pou propone que derecho de admisión sea ejercido por Interior

El senador presentó hoy un proyecto para que sea el gobierno el que aplique la medida, con el fin de mejorar la seguridad en todos los espectáculos deportivos.

El senador nacionalista Luis Lacalle Pou presentó hoy en el senado un proyecto de ley que exhorta al Ministerio del Interior a ser el ejecutor del derecho de admisión y exclusión en canchas y estadios de fútbol y básquetbol.

Para el legislador blanco, el interés general que concitan los espectáculos deportivos obligan a la cartera que dirige Eduardo Bonomi a "vigilar y garantizar la seguridad pública", tanto en términos de derecho de admisión como de derecho de exclusión de individuos violentos que ponen en peligro la integridad de los concurrentes a los espectáculos.



Según argumentó Lacalle Pou, "la importancia sociocultural de los deportes son vitales en la identidad nacional, y además son elementos de destaque para Uruguay a nivel internacional".

Por ese motivo, afirmó que se han realizado acuerdos entre el Ministerio del Interior, la Secretaría de Deporte, la Asociación Uruguaya de Fútbol y la Asociación Uruguaya de Básquetbol, y "esos acuerdos no han tenido el éxito esperado y han devenido inaplicables, producto de los impedimentos jurídicos que alcanzan a los clubes en cuanto a ejercer el derecho de admisión por vía coercitiva y o permanencia de personas violentas fuera del dominio de sus actos en los espectáculos que ellos organizan; además de impedimentos de carácter económico como el uso de cámaras de seguridad en todos los recintos deportivos".

Para Lacalle Pou, conforme a la Constitución, "es un derecho fundamental de la ciudadanía el ser protegido en el goce de su seguridad, poder-deber que recae sobre el Ministerio del Interior cuya actuación y procedimiento se encuentran regulados en la Ley 18.315 de 5 de julio de 2008". Además, agregó que "si bien existe consenso en cuanto a que el derecho de admisión no se encuentra debidamente regulado en nuestro derecho positivo, no es posible sostener que por ser las actividades deportivas un espectáculo público de organización privada, el Estado no cumpla su rol de prestar seguridad, derecho humano fundamental, que admite como único límite el interés general".

Proyecto de Ley

Artículo único: Establécese que el derecho de admisión y permanencia a los espectáculos públicos deportivos organizados por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y/o la Federación Uruguaya de Básquetbol (FUB) será ejercido exclusivamente por el Ministerio del Interior, el que por razones de interés general podrá impedir el ingreso o permanencia de personas que hayan sido protagonistas o protagonicen actos de violencia, provocado o alentado incidentes violentos, que presenten signos de ingesta de alcohol o estupefacientes, debiendo proceder a su detención y puesta a disposición de la justicia competente cuando corresponda.



Los expertos españoles recorrieron el Estadio Centenario. Foto: David Puig.

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