Lacalle Pou: "No es lógico que el gobierno no elabore políticas para aumentar el empleo"

El senador del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, dedicó su audición semanal de este miércoles a hablar del trabajo: dijo que este 2018 será es año "importantísimo" porque "lamentablemente venimos con unos años de destrucción de puestos de trabajo, a pesar de que la economía ha dejado de desacelerarse".

2018: El trabajo como prioridad. https://t.co/8ESRwO8bXp — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) 17 de enero de 2018

Lacalle Pou sostuvo que los problemas vienen de la pérdida de competitividad y del tipo de cambio, que es poco beneficioso para las empresas. Y destacó algunos de los sectores que actualmente están en dificultades, como por ejemplo la industria manufacturera o el sector lácteo.



Además mencionó el conflicto en el sector agropecuario, que "hoy se está manifestando con preocupación por el alto costo que enfrenta y la escasa o nula rentabilidad".



El senador dijo que "este año hay una nueva ronda salarial en la cual hay 173 grupos y subgrupos que van a estar y se está anunciando que va a haber mayor conflictividad. Porque va a haber tensión, entre no perder el empleo y la petición de un nuevo crecimiento del salario real".



Para Lacalle Pou "no es lógico el gobierno, sabiendo lo que se le viene y el año que vamos a tener, hasta ahora no haya profundizado y elaborado políticas para aumentar el empleo y seguir manteniendo el poder adquisitivo de estos salarios".



En su opinión, las dificultades se evitarían poniendo el foco "en temas como la productividad" y "que no se ha hecho, en el diseño de políticas para fortalecer el empleo y la formación" de los trabajadores.



Para el senador, la competitividad se ha deteriorado y eso tiene un impacto directo en la caída del empleo: "Hay que trabajar, rever la estructura tarifaria y fortalecer la política de empleo, sobre todo cuando se viene la robotización y automatización. No hay preocupación en formar a los más jóvenes".



"Hay buscar un dialogo donde prime la cooperación y no se vea disminuida por factores ideológicos", concluyó.