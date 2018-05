Lacalle Pou no firmará la reforma de Larrañaga

Luis Lacalle Pou, Senador y líder del sector "Todos" del Partido Nacional, anunció que no acompañará la reforma "Vivir sin miedo", propuesta por Jorge Larrañaga y por la que juntarán firmas para que sea sometida a plebiscito en 2019.



Lacalle Pou visitó Artigas y Dolores en la tarde del sábado y antes de ingresar a la agropecuaria en la segunda ciudad de su gira declaró que no firmará la propuesta.



"Creo que todos los que hagan algo para tratar de cambiar y sacudir la modorra del gobierno está bien. El tema puntual es que si hoy se está incendiando una casa no podemos llamar a los bomberos para dentro de dos años", afirmó.



Luego agregó que para el año 2019 su idea es otra: "La reforma nuestra para dentro de dos años es reformar el gobierno, cambiarlo, y ahí recuperar el mando político de las fuerzas policiales y decirle claramente a la delincuencia que se les terminó el recreo", dijo, y agregó: "Yo no voy a firmar".



Alianza Nacional necesita juntar 280.000 firmas para iniciar el mecanismo de reforma de la Constitución.