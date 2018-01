Lacalle Pou exige al gobierno atender los reclamos del agro

Tiene la fecha marcada. Su meta es el 1° de marzo de 2020 en el que se hará el traspaso de mando presidencial. Sueña con ese día. Luis Lacalle Pou se obsesiona con ese día y se ve con la banda presidencial cruzada en su pecho. Quiere que ese día llegue ya. Las vacaciones de verano le hicieron perder la cuenta al detalle. "Al gobierno le quedan 600 y pico de días. Hoy no me fijé para no hacerme mala sangre (…) no nos podemos aguantar", dijo y un dirigente le recordó que son 771 días. Ayer el líder del sector Todos retomó la actividad desafiando al gobierno del presidente Tabaré Vázquez al que le reclamó que se ponga a trabajar "de verdad" y le exigió que respete los reclamos de los productores rurales a los que catalogó de "genuinos".

El encuentro fue en el balneario La Paloma en Rocha. Allí desde 1983 una de las dos principales corrientes del Partido Nacional, el herrerismo, realiza un encuentro de confraternización. La actividad se ha potenciado y se amplió a todos los sectores que hoy apoyan la candidatura de Lacalle Pou reunidos bajo el paraguas de la denominación "Todos".

El 2017 fue un año complejo para el gobierno nacional y el Frente Amplio: Raúl Sendic debió renunciar por el escándalo con el manejo de fondos públicos y el uso de las tarjetas de crédito corporativas de Ancap. Sin embargo los propios líos internos en el Parido Nacional sobre el cierre del año diluyeron el mal momento del oficialismo.

Pero el principal candidato a ganar la interna blanca, según todas las encuestas de opinión pública, eligió ir a la ofensiva y salir de las disputas internas. Ayer el senador Lacalle Pou dejó en claro que su objetivo en 2018 será marcarle al gobierno cada una de las cosas que hace mal y dejar de lado las diferencias internas.

El líder blanco entiende que el gobierno está acorralado y sin respuestas ante las demandas de la población. Para él, una muestra clara de eso es la reacción de Tabaré Vázquez con los productores rurales "autoconvocados". Lacalle Pou dijo que cada vez que el oficialismo no le gusta un reclamo, acusa a los demandantes de tener intereses político partidarios para deslegitimar los planteos.

El precandidato blanco dijo que de camino a La Paloma recordó una canción del dúo Larbanois-Carrero y la recitó: "No es buena cosa achacarle a un cantor y su guitarra, la rebeldía o el grito que su canto despertara, cuando la lluvia escasea y la sequía es machaza, para incendiar pasto seco tan solo basta una brasa".

"Esta claro. No es que estamos dando manija, es que está el pasto seco. Y esta movilización hay que entenderla, que si hay algo que no tiene es política partidaria", agregó el senador blanco.

Pero incluso redobló su planteo, y pidió no solo al gobierno tomar en serio la movilización del campo, sino hacerse responsable de sus acciones para el futuro del país. "Los políticos tenemos que tener claro que si recae un enojo sobre nuestros hombros es porque algo no estamos haciendo bien. Cada uno con sus responsabilidades", señaló en el cierre de su discurso.

Lacalle Pou dijo que le gustaría que este movimiento de productores rurales termine con un documento con medidas que luego sí llegue a los partidos políticos. En ese sentido opinó que sería bueno aprobar entre todos los partidos una plataforma común con medidas serias y efectivas.

En esta línea su contendiente en la interna blanca, Jorge Larrañaga, solicitó días atrás al partido el permiso para liderar una discusión multipartidaria para aprobar "medidas comunes" a todos los partidos políticos en los grandes temas nacionales.

El líder de "Todos" aclaró que su partido es "de unión" y el Frente Amplio está en una política de desunión porque —a su entender— es la estrategia que le sirve para mantenerse en el poder. "Ese es hoy su único fin, mantenerse en el poder, no hay otro", dijo.

Los blancos saben que va a ser un año agitado en lo político. Y se preparan para fuertes debates con el oficialismo. Lacalle Pou dijo que tienen que estar preparados para desmitificar las mentiras del Frente Amplio. Y marcó una. "Hay un sector de iluminados que se cree que el país con asistencia social, el país sensible es hijo del Frente Amplio. El país pasó por todos los gobiernos, y en mayor o menor media hubo una fuerte presencia social desde la escuela hasta la salud pública", explicó.

El fuerte sol del mediodía, y las hornallas de una gran paellera —que preparaba el almuerzo— hicieron que el calor se sintiera en el local de reunión. Unos potentes ventiladores hacían más llevadera la actividad. "Se me van a volar las pocas chapas que tengo", comentó entre risas el senador blanco mientras se acomodaba el pelo.

Lacalle Pou llegó acompañado de su esposa Lorena Ponce de León, quien siguió el discurso desde la primera fila. En la misma línea su padre, el expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera, fue de los primeros en llegar al lugar y saludó casi uno por uno a los asistentes. Con cada uno tenía una anécdota por recordar. "¿Cómo viene el nene?", le preguntó uno de los veteranos que se acercó al exmandatario para saludarlo. "En coche, creo. Pero viene bien. Yo le pedí a Lacalle Pou que si quiere ser presidente no tiene que aflojar", le comentó entre risas el histórico líder herrerista.

Todos espera seguir sumando adhesiones.

Dirigentes de los 19 departamentos cortaron sus vacaciones para asistir al acto en La Paloma. El evento les sirvió para conversar mano a mano de la estrategia que pretenden desplegar en 2018. Un año donde los "pases" entre sectores serán un punto central.

El grupo de Lacalle Pou es el favorito a quedarse con la interna blanca, y en los último meses ha sumado dirigentes clave. El más reciente fue el del intendente de Artigas, Pablo Caram, que integraba el grupo de Jorge Larrañaga. Ayer asistió al acto y lo ubicaron en la primera fila al lado del senador Álvaro Delgado; mano derecha de Lacalle Pou.

Pero el sector "Todos" negocia otros pases. En el inicio del acto el precandidato mostró un panel que oficiaba de escenografía donde se observaba el nombre del sector en grande rodeado por los logos de cada grupo que lo apoya. "Yo había dicho de dejar algunos lugares vacíos para sumar otros", dijo Lacalle Pou con humor. "Tenemos vocación de crecer. Queremos crecer pero no queremos destruir. Queremos genera más espacios. Y si podemos generar más espacios también lo vamos a hacer".

La llave de la próxima campaña electoral.

El 2017 tuvo al Partido Nacional envuelto en disputas internas por casos de actuación ética y moral de algunos de sus dirigentes. El del intendente de Soriano, Agustín Bascou, fue el más destacado. Ayer Lacalle Pou, sin mencionar ningún caso, dijo que la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace va a marcar la próxima campaña electoral. En esa línea aprovechó para criticar al gobierno por su falta de honestidad al prometer en la pasada campaña no subir más los impuestos y hacerlo de forma sistemática.

"Lo que fracasó es este Estado voraz y Estado empresario, que lamentablemente sigue haciendo fuerza. Da bronca cuando uno ve lo que están pagando los uruguayos de IRPF", cerró su discurso el precandidato blanco.

2018 será un año bisagra en lo político.

El diputado José Carlos Cardoso fue el creador de la reunión en La Paloma. En noviembre de 2015 tuvo un grave accidente de transito que lo dejó fuera de la actividad política por largo tiempo. Ayer volvió a ser el anfitrión del acto en su pago: Rocha. "Esta es la primera noticia. Y es muy buena: la vuelta de José Carlos al ruedo", dijo visiblemente emocionado Lacalle Pou.

Cardoso sostuvo que el 2018 es un "año bisagra" para los blancos, donde se juegan muchas cosas para mostrar si están preparados para ganar las elecciones y luego gobernar. "Aquí se lanza el año político. Hoy es el punto de partida y hay que estar preparados para un año intenso", sostuvo el anfitrión.