Lacalle Pou apoya la interpelación a Bonomi: "Fracasó en asegurar la paz"

"Cuando alguien ha fracasado no se lo trata de juzgar como persona, se trata de juzgar nada más ni nada menos el no haber podido cumplir con su obligación, que es asegurar la paz", dijo el legislador sobre la gestión del ministro del Interior.

El senador blanco Luis Lacalle Pou consideró que su colega colorado, Pedro Bordaberry, "hace bien" en su decisión de interpelar al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, por los recientes casos de inseguridad que golpearon a la sociedad uruguaya.

Durante su audición semanal, el líder del sector Todos dijo que espera que esta vez, "no como viene sucediendo en los últimos años, realmente haya voluntad de un cambio". Y agregó que "no da para más, han fracasado los diálogos por la seguridad, ha fracasado esta política", opinó.

El legislador nacionalista también recordó que "sobre principio de año le dijimos al presidente de la República que Bonomi no tenía más razón de ser como ministro, que había fracasado. Que aún siendo el ministro que más duró desde hace muchos años o quizá en la historia como ministro del Interior había fracasado rotundamente".

Finalmente, Lacalle Pou opinó que "aquí la soberbia del gobierno no entiende que hay que cambiar, que siempre es bueno un refresque, siempre es bueno pararse de nuevo en la cancha y cuando alguien ha fracasado no se lo trata de juzgar como persona, se trata de juzgar nada más ni nada menos el no haber podido cumplir con su obligación, que es asegurar la paz".

Ola de críticas a Bordaberry.

El senador colorado fue duramente criticado por anunciar que pedirá la censura de Bonomi. Las voces contrarias se alzaron de todas las tiendas políticas.

Bordaberry anunció que realizará unainterpelación al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, tras el homicidio de Heriberto Prati ypedirá la moción de censura (que aparece en los artículos 147 y 148 de la Constitución) al ministro.

Esto implica que está dispuesto a llegar aelecciones parlamentarias anticipadas lo que genera la renuncia y censura de actividad del ministro.

"Los errores están repercutiendo en el bolsillo de la gente". Foto: D. Borrelli

ACUSÓ AL GOBIERNO DE "SOBERBIO"