La Republicana ocupó el Casavalle

FUERTE OPERATIVO POLICIAL

Una guerra entre bandas de narcotraficantes por el control de arsenales paralizó el barrio.

VEA LA FOTOGALERÍA Calma: la presencia de la Policía llevó paz a un barrio sitiado. Foto: Gerardo Pérez Blindados: el despliegue dispuso las mejores armas policiales. Foto: Gerardo Pérez Un operativo a cargo de la Guardia Republicana y otro grupos policiales logró contener un enfrentamiento entre bandas. Foto: Gerardo Pérez Foto: G. Pérez Fuentes de Guardia Republicana especularon con que las armas podrían pertenecer a la banda del "Pato Feo" . Foto: G. Pérez

Un intenso operativo policial evitó un nuevo enfrentamiento entre bandas de los barrios Marconi y Borro, tras el que había ocurrido el lunes, que dejó un adolescente de 14 años muerto y dos hombres heridos de bala.

Durante la mañana de ayer se corrió un fuerte rumor que indicaba que las bandas se enfrentarían nuevamente en la Unidad Casavalle.

Tras confirmar que había un riesgo latente, la Guardia Republicana dispuso una ocupación de toda el área con la presencia de 50 efectivos fuertemente armados y apoyados por vehículos blindados, patrulleros, motos y un helicóptero policial.

El operativo de ayer trastocó la vida del barrio, poniendo en tensión a padres de escolares que ante el adelanto de la hora de salida de clases debieron concurrir, por ejemplo, a un jardín de infantes que se encuentra en la calle Gustavo Volpe.

También se respiró un estado de conmoción ante el cierre del Centro Cívico Luisa Cuesta y del colegio de la Obra Ban-neux, situado en Aparicio Saravia y Trápani.

Durante el operativo registrado en horas de la tarde, la Policía detuvo a tres hombres, localizó una pistola y drogas.

Parte de batalla.

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A nivel oficial se emitió un breve comunicado informando sobre la situación registrada el lunes. Se confirmó la muerte de un adolescente de 14 años y el hecho de que dos hombres, uno de 41 años, poseedor de cinco antecedentes penales, y otro de 22 años, con un antecedente, estaban heridos en las piernas.

Cerca de uno de los heridos se localizó una camioneta robada que tenía un cajón con armas de grueso calibre, entre ellas una carabina M1 (arma de la Segunda Guerra Mundial), un fusil Steyr, una pistola Glock con cargador para 50 disparos y varios chalecos antibalas.

Si bien el informe oficial no hace mención al enfrentamiento entre bandas, la versión ofrecida por diversas fuentes policiales indica que se trata de un choque entre dos grupos de delincuentes por el control de armas de fuego.

El episodio se dio en momentos en que una de las bandas estaba trasladando las armas a un lugar más seguro, tras la detención de uno de sus líderes por el triple crimen de Colón, según informó Telemundo.

Durante la noche del lunes se manejaron distintas versiones. Fuentes de la Guardia Republicana especularon que las armas localizadas podrían pertenecer a la banda que lidera el "Pato Feo", el delincuente que fue liberado por sus compañeros desde la emergencia del INOT y viene cometiendo asaltos a centros de cobranza.

Mientras tanto, las pericias de la Policía Científica y el Servicio de Material y Armamento del Ejército comienzan a arrojar algo de luz sobre la identidad de los participantes en la balacera y el origen de las armas que se localizaron.

Fuentes castrenses dijeron ayer a El País que en la primera etapa de la investigación se pudo confirmar que la carabina M1 y la pistola Glock no pertenecen a las Fuerzas Armadas. La numeración del fusil Steyr estaba limada, lo cual complica su identificación.