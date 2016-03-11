La Policía los detuvo y dijeron que hacían una mudanza; era todo robado

Una pareja fue detenida por la Policía cuando circulaban en un auto lleno de muebles. Dijeron a los agentes que estaban realizando una mudanza, pero no era así.

Ocurrió en la madrugada del miércoles en el departamento de Rocha, cuando un hombre de 23 y una mujer de 43 años fueron detenidos por la Policía mientras circulaban en un auto.

Según informa Jefatura de Rocha, la Policía recibió minutos antes información de que un vehículo en actitud sospechosa andaba por la zona de acceso a la Barra del Chuy.

Fue así que al llegar a las inmediaciones, los agentes detuvieron al auto en el que iban las dos personas antes mencionadas, que tienen antecedentes penales.

En el vehículo llevaban muebles, electrodomésticos y distintos artículos de uso personal.

Consultada por estos bienes, la pareja dijo que se encontraba realizando una mudanza.

Pero los agentes los trasladaron a dependencias policiales, donde fueron indagados.

Al tiempo que se realizaron diversas recorridas en inmediaciones del balneario, se pudo establecer que algunas casas se encontraban abiertas y con roturas en las aberturas. Poco después la Policía recibió denuncias de robo de dichas viviendas.

La Justicia dispuso el procesamiento con prisión para los dos detenidos, como presuntos autores de la comisión de tres delitos de hurto especialmente agravados en régimen de reiteración real.



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