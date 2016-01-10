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El País Información

La Policía investiga ola de robos en Neptunia

10/01/2016, 06:00
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Inauguran base de operaciones de radiopatrulla, ubicada en los predios de la seccional 11, 20121217, foto Nestor Araujo, corresponsal Cerro Largo, Archivo El Pa�s
Archivo El Pa�s

La Justicia Penal de Atlántida y efectivos de la Seccional 22ª de Salinas identificaron a un sospechoso de haber perpetrado por lo menos tres robos a casas en Neptunia, a principios de este mes.

Los delincuentes ingresaron a las viviendas aprovechando que sus propietarios se encontraban de viaje. Las fincas están sobre el arroyo Pando, cerca del Peaje.

Los dueños tardaron varios días en descubrir que sus casas fueron desvalijadas. Una de las víctimas llegó a su propiedad el viernes 8. Tras constatar el robo de varios instrumentos musicales (tres guitarras: una eléctrica, marca Epiphone; una guitarra clásica; un bajo marca Samick; dos computadoras, un amplificador; un teclado musical, un proyector y dos computadoras), el damnificado concurrió a la comisaría a denunciar.

Otra víctima de hurto también presentó una denuncia en dicha comisaría. Señaló a los agentes de la Seccional 22ª que le hurtaron una computadora, una bicicleta y un equipo de música de reconocida marca.

En los primeros días de este mes, efectivos de la Policía de Canelones realizaron un allanamiento en una finca de la zona, donde encontraron, al menos, un teclado musical. Pero como hasta entonces no había denuncia al respecto, la Justicia de Atlántida ordenó la libertad del sospechoso de los robos en el balneario.

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