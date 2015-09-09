La Policía investiga la muerte de un almacenero en Canelones

Se trabaja para aclarar la muerte del dueño de un almacén, que fue encontrado en el interior de su comercio con un balazo en el pecho.

La Policía de Canelones investiga la muerte de un comerciante de 59 años, al que encontraron tirado en el suelo de su negocio con una herida de bala en el pecho.

Se trata de un hombre que era dueño del almacén, que se ubica en la ruta 33, entre las calles 1 y 2, cerca de Toledo.

Según informó Jefatura de Policía un llamado al servicio de emergencias 911 alertó de que el hombre estaba herido dentro del comercio.

Momentos después, personal de una emergencia médica concurrió al lugar y constató la muerte del hombre.

Personal de la Seccional 20ª de Toledo y la Brigada de Homicidios de la Dirección de Investigaciones trabajan en el caso para aclarar lo sucedido.



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