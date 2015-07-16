La Policía investiga denuncia de falso secuestro a una mujer en Canelones

El marido de la víctima denunció que a través de mensajes de texto le habían avisado que la mujer estaba secuestrada. La Policía logró encontrarla cerca del puente de Santa Lucía. Estaba con signos de hipotermia y descalza. Pero luego confesó que el secuestro nunca existió.

La Policía de Canelones se encuentra trabajando para aclarar lo sucedido a raíz de una denuncia que recibió acerca de un supuesto secuestro a una mujer de 37 años.

El esposo de la mujer, de 42 años, se presentó en la Seccional 1ª y denunció que había recibido mensajes de texto en su celular, que indicaban que su pareja estaba secuestrada.

Según informó Jefatura de Policía de Canelones, mientras el hombre todavía estaba haciendo la denuncia recibió una llamada a su celular en la que su mujer le dijo que se encontraba debajo de un puente, pero no sabía cuál era ni en qué lugar preciso.

De inmediato la Policía montó un operativo y logró encontrarla cerca del puente nuevo de Santa Lucía. Presentaba signos de hipotermia y estaba descalza.

Hasta ese momento la víctima indicó que dos hombres y una mujer la habían secuestrado luego de robarle el dinero que llevaba: 1.000 dólares y 7.000 pesos uruguayos.

Pero el Ministerio del Interior confirmó que se encuentran investigando lo sucedido ya que la mujer reconoció ante la Policía que el secuestro nunca existió.

Por este motivo la mujer está siendo trasladada a la sede Judicial.

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