La Policía es "más eficiente", pero tiene "una pelea mucho más grande"

El ministro del Interior dijo que este año el número de homicidios ha crecido en Uruguay, sobre todo en Montevideo. La Policía mejoró, pero ahora se enfrenta a una "pelea mucho más grande" vinculada a los homicidios: la lucha entre delincuentes por territorios o mercados.

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo que los homicidios han aumentado y que la delincuencia no está suscrita a ciertas zonas rojas sino que “hay personas de clase media que están participando de delitos importantes”.

Bonomi dijo esta mañana en rueda de prensa que “hay un vuelco a la delincuencia mucho más grande que en otro momento, entonces la Policía se enfrenta a un problema más grande”.

De todas formas, aclaró que la Policía es mucho más eficiente porque cuando él asumió la cartera el tiempo de respuesta de un patrullero era de 30 minutos y hoy es de 5 minutos en promedio.

“Ha habido un aumento de los homicidios este año que no llegan a lo que fue el 2012 pero con respecto al año pasado ha habido un aumento, fundamentalmente en Montevideo", señaló el jerarca.

"En este momento tenemos luchas de delincuentes por dominio de territorio y mercado. La pelea es mucho más grande. Esos homicidios se han incrementado cerca de un 60%. También hubo un pequeño incremento en los homicidios por violencia doméstica y una baja sensible por robos”, dijo Bonomi.



Eduardo Bonomi se mantiene en el ministerio del Interior. Foto: Gerardo Pérez

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