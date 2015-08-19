La Policía asegura que demoró menos de cuatro minutos en llegar

El director del Centro de Comando Unificado detalló minuto a minuto el accionar policial y médico en el robo en la fábrica de pastas de Parque Rodó, al recibir la noticia de la muerte de la mujer de 36 años que fue baleada.

El comisario inspector Robert Taroco, director del Centro de Comando Unificado informó sobre el accionar minuto a minuto de la Policía y el servicio de emergencia médica en el caso del asalto a la fábrica de pastas Blanes en el Parque Rodó, donde la docente Diana Gonnet fue asesinada.

Según confirma Taroco, desde que la llamada al 911 fue tomada hasta que llega el primer móvil de la Policía al lugar, pasaron 3 minutos y 39 segundos: el tiempo de repuesta "fue por debajo del promedio", aunque aseguró que se vio empañado por el triste final.

Minuto a minuto

14:09:51 - Ingresó la primera llamada al servicio 9-1-1 denunciando el hecho ocurrido en la fábrica de pastas Blanes. El telefonista recibe la información primaria de que se trata de una rapiña y que hay una persona herida en la cabeza. El denunciante también aporta la dirección del lugar entre otros datos.

14:10:50 - El telefonista comunica la emergencia a la Zona I.

14:10:56 - El telefonista envía la información al SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencia) encargado de enviar la asistencia médica correspondiente al lugar del hecho.

14:11:00 - Se envía el primer móvil de respuesta policial.

14:13:30 - Llega al lugar el primer móvil policial (2 minutos con 30 segundos luego de haber recibido la orden). Esta información fue confirmada por Robert Taroco en base al monitoreo del GPS incorporado en cada vehículo.

Taroco reconoció que Gonnet fue llevada al hospital por su esposo, en su auto, y que el personal policial que llegó a la fábrica de pastas tuvo que volver a solicitar la presencia de un móvil del SAME en el lugar.

Respecto a la información que brindó una vecina del lugar, quien afirmó que llamó al 911 y no se pudo comunicar con el servicio, Taroco dijo que ese día, entre las 14:00 horas y las 14:30, ingresaron 232 llamadas, 29 de ellas entre las 14:09 y 14:12, cuando ocurrió la rapiña.

"En este caso seguramente la línea estaba ocupada atendiendo esa emergencia”, aseguró.

rapiña en fábrica de pastas