La Plaza Independencia se llenó de color en la previa a la Marcha por la Diversidad

MES DE LA DIVERSIDAD

En la plaza se instalaron múltiples carpas que se formaron para vender diferentes artesanías que destacaron por su variedad de colores.

La Plaza Independencia recibió al Mes de la Diversidad. Foto: Marcelo Bonjour Se instalaron varias tiendas para la venta de ropa y artesanías. Foto: Marcelo Bonjour El movimiento llamó la atención de locales y turistas. Foto: Marcelo Bonjour También se recordaron otras luchas en la agenda como Ni Una Menos. Foto: Marcelo Bonjour Los colores simbólicos de la Diversidad decoraron la plaza. Foto: Marcelo Bonjour El evento se realizó previo a la Marcha por la Diversidad. Foto: Marcelo Bonjour Este mes la consigna presentada por la Intendencia fue "Sé como eres, ama como quieres". Foto: Marcelo Bonjour Bolsos, imanes y cuadros fueron algunos de los objetos a la venta. Foto: Marcelo Bonjour En este mes se pretende dar más voz a la lucha por la Ley Integral Trans. Foto: Marcelo Bonjour Los elementos coloridos son un aspecto fundamental para este evento. Foto: Marcelo Bonjour

La Plaza Independencia se llenó de colores para celebrar el Mes de la Diversidad, un día antes de que se realice la ya tradicional marcha bajo la consigna "Diversidad es lucha y resistencia.".

En la plaza se instalaron múltiples carpas que se formaron para vender diferentes artesanías que destacaron por su variedad de colores y llamaron la atención de los que pasaban por el lugar.

La Intendencia de Montevideo, mediante su Secretaría de la Diversidad, promueve para este mes una serie de actividades que comenzaron el lunes 25 de este mes y finalizarán el 3 de octubre, enmarcadas en la consigna "Sé como eres, ama como quieres".

Sin embargo el evento que más personas convoca es la marcha que se realizará mañana viernes a partir de las 19:00 y que irá desde la Plaza Independencia hasta la Universidad de la República.

Durante la marcha además "se lucha por la Ley Integral Trans y por el reconocimiento formal de este colectivo por parte del Estado y la sociedad toda", informó la comuna capitalina.