La Plaza Independencia se llenó de color en la previa a la Marcha por la Diversidad
MES DE LA DIVERSIDAD
En la plaza se instalaron múltiples carpas que se formaron para vender diferentes artesanías que destacaron por su variedad de colores.
La Plaza Independencia se llenó de colores para celebrar el Mes de la Diversidad, un día antes de que se realice la ya tradicional marcha bajo la consigna "Diversidad es lucha y resistencia.".
En la plaza se instalaron múltiples carpas que se formaron para vender diferentes artesanías que destacaron por su variedad de colores y llamaron la atención de los que pasaban por el lugar.
La Intendencia de Montevideo, mediante su Secretaría de la Diversidad, promueve para este mes una serie de actividades que comenzaron el lunes 25 de este mes y finalizarán el 3 de octubre, enmarcadas en la consigna "Sé como eres, ama como quieres".
Sin embargo el evento que más personas convoca es la marcha que se realizará mañana viernes a partir de las 19:00 y que irá desde la Plaza Independencia hasta la Universidad de la República.
Durante la marcha además "se lucha por la Ley Integral Trans y por el reconocimiento formal de este colectivo por parte del Estado y la sociedad toda", informó la comuna capitalina.
DESVÍOS DE TRÁNSITO
Desde el jueves 28 a la hora 21 la avenida 18 de Julio desde Eduardo Acevedo hasta Magallanes presentará desvíos de tránsito. Se extenderá hasta la hora 4 del sábado 30 de setiembre.
El transporte colectivo hará las siguientes rutas alternativas:
Hacia el Centro, líneas de corredor 8 de Octubre
Av. 18 de Julio, Pablo de María, Colonia, Magallanes, Av. 18 de Julio, a sus rutas.
Hacia el Centro, líneas corredor Av. Italia y otras
Av. 18 de Julio, Joaquín Requena, Colonia, Yaguarón, Av.18 de Julio, a sus rutas.
Hacia afuera, líneas de corredor 8 de Octubre
Av. 18 de Julio, Constituyente, José Enrique Rodó, Pablo de María, 18 de Julio, a sus rutas.
Hacia afuera líneas, corredor Av. italia y otras
Av. 18 de Julio, Constituyente, José Enrique Rodó, Jackson, Av. Gral. Rivera, 18 de Julio, a sus rutas.
Hacia el Centro, líneas de corredor Av. Gral. Rivera
Av. Gral. Rivera, Guayabo, Constituyente, Dr. Javier Barrios Amorín, Av. 18 de Julio a sua rutas.
Hacia afuera, líneas de corredor Av. Gral. Rivera
Constituyente, José Enrique Rodó, a sus respectivas rutas.
La concentración de la marcha comenzará a la hora 17, por lo que se solicita circular con precaución, desviando por las paralelas inmediatas y retomando las rutas habituales en la medida que avance la marcha.
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