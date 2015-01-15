La Patronal no fue a reunión y el paro general de transporte se mantiene

El lunes se decidirá el día en que se llevará a cabo un paro general de transporte. A partir de las 20 horas de hoy hay paro de taxis. La Patronal no se presentó a reunión en el MTOP.

El paro general de transporte se mantiene si bien aún resta definir qué fecha se llevará a cabo. El día se decidirá el próximo lunes cuando se reúna la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott).

El conflicto, que comenzó con el despido de dos trabajadoras sindicalizadas de la empresa 141, se mantiene luego que este jueves la Patronal no se presentara a la reunión tripartita con representantes del Ministerio de Trabajo (MTOP) y dirigentes de la Unott.

En diálogo con El País, el presidente de la Unott, Alejandro Alberro, dijo que hoy no hubo avances. Ahora, el Ministerio de Transporte convocará solamente a la parte empresarial que se ausentó en el encuentro de hoy.

"El ministerio entiende lo mismo que los trabajadores. Desde el empresariado estaba el compromiso que las empleadas iban a ser restituidas", sostuvo Alberro.

Que la Gremial Única del Taxi no haya participado en la reunión "es una mala señal en el ámbito de la negociación colectiva". El dirigente sostuvo que existe "discriminación sindical" en alusión al despido de las trabajadores.

El paro general de transporte sigue en pie, pero resta determinar la fecha en la que se llevará a cabo. De mantenerse el conflicto, el próximo lunes se definirá cuando se reúna el ejecutivo de la Unott.

Desde las 20 horas de este jueves habrá paro del Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt) con manifestación hasta Bulevar y Burgues.

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