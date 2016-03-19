La medida de ayer favoreció a Uber

Una consecuencia del paro de ayer fue el crecimiento en la demanda de Uber y el aumento de las tarifas que usualmente cobran por esos viajes los choferes que trabajan con la app.

La forma que tiene la empresa para lograr esto (los choferes de Uber eligen el tiempo que trabajan y las horas que les interesa estar a disposición) es implementar lo que se conoce como "tarifa dinámica".

Esto significa que, cuando la demanda de viajes supera la oferta de autos disponibles, la app activa un multiplicador de tarifa que permite cobrar el viaje más caro, haciendo que tanto el chofer como la empresa recauden más dinero. Cuando la oferta y la demanda vuelven a un punto de equilibrio, la tarifa se normaliza.

Como consecuencia, en situaciones en que los servicios de transporte convencionales (ómnibus, taxis, remises) se encuentran reducidos, como fue el caso del paro de ayer, o en las horas pico, la demanda de vehículos de Uber se dispara y la tarifa aumenta, incentivando a sus choferes a trabajar en ese momento y haciendo crecer la cantidad de autos a disposición.

Los clientes del servicio se enteran de la activación del multiplicador de tarifa en el momento en que comienza a funcionar, porque se les envía una notificación al instante. En caso de que el precio suba, el usuario debe confirmar que está de acuerdo con pagar más antes de hacer el viaje. En caso contrario, se puede pedir que se les notifique cuando vuelva la tarifa regular.

Consultado ayer por El País, el presidente de la Patronal de Taxis, Óscar Dourado, criticó que Uber haya cobrado más a los usuarios durante un día de paro. Evitó hacer otras referencias a la empresa para "no hacerle publicidad".

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