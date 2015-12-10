La luna de miel entre Adeom y Daniel Martínez llegó a su fin

El intendente enfrentó ayer la primera ocupación sindical en seis meses.

Seis meses. Eso es lo que lleva el socialista Daniel Martínez al frente de la Intendencia de Montevideo, el tiempo que le dio el sindicato de municipales para mostrarle cuán hostil puede ser. Ayer los funcionarios sindicalizados en Adeom ocuparon la División de Tecnología de la Información de la IMM, paralizando todos los servicios, incluido el cobro de impuestos y el estacionamiento tarifado. La relación "arrancó mal", dice el sindicato.

Pero Martínez también jugó sus cartas, y de inmediato puso en marcha el mecanismo legal para la desocupación de los sindicalistas por parte de la policía.

"El gobierno con los trabajadores arrancó mal, porque no conocemos el presupuesto quinquenal y recién nos lo van a mostrar el día lunes", dijo a El País el dirigente de Adeom Pablo González. El gremio de los municipales reclama un salario mínimo de $ 30.000 y la promoción de la carrera funcional. Según Adeom, la administración se ha negado a cumplir "casi todos los puntos" de la plataforma sindical.

Ayer, después de una reunión bipartita, Adeom resolvió en una asamblea continuar hoy con las ocupaciones de los lugares de trabajo hasta la próxima semana. A esta medida se agrega una movilización con reparto de volantes.

La Intendencia tiene otra versión acerca del conflicto que mantiene Adeom. El secretario general de la IMM, Fernando Nopitsch, se mostró sorprendido por las medidas gremiales que incluyeron la ocupación y determinaron ayer la paralización de los servicios informáticos. "El sindicato tiene derecho a tomar las medidas, pero me parece que cuando se está conversando lo lógico es agotar las instancias", señaló.

El director de Recursos Humanos, Eduardo Brenta, dijo a El País que la medida adoptada por Adeom "no guarda proporción con el diálogo y las negociaciones que se han mantenido hasta el momento".

En ese marco, relató que la IMM mantuvo reuniones mensuales con el gremio municipal y paralelamente puso en funcionamiento seis comisiones bipartitas para tratar temas referidos a la salud laboral y la carrera funcional de los empleados municipales.

El jerarca aseguró que la comuna "negocia de buena fe y ofreció el acceso a toda la información" solicitada. "Le propusimos un mecanismo de ajuste salarial por inflación que mantiene el salario real y es de carácter semestral", explicó Brenta. Además mostró disposición para presupuestar a 300 funcionarios a partir de 2017 y destinar $ 35 millones por año al pago de una partida especial a determinados sectores por el cumplimiento de los compromisos de gestión. Brenta recordó que en momentos que la intendencia dispuso un ajuste del orden del 15% de sus gastos "se hace un enorme esfuerzo" para realizar la mencionada oferta salarial.

En tanto, Nopitsch reconoció que a los municipales "capaz les cuesta entender" la situación financiera de la IMM.

Basura.

Ayer por la mañana, el intendente canceló sus reuniones y reprogramó su agenda para ocuparse de los reclamos por la cantidad de basura acumulada en la ciudad. Martínez se dedicó a recorrer todos los cantones de limpieza junto al director de Desarrollo Ambiental, Oscar Curutchet, y al director de Limpieza, Néstor Campal. "Queríamos verificar algunas cosas y no es la primera vez que Daniel hace este tipo de recorridas", señaló Campal.

Según Nopitsch, la Intendencia está "tratando de poner al día la limpieza de Montevideo, pero hay una situación compleja porque la flota de camiones no es buena y tiene problemas de mantenimiento".

Hay camiones que cumplieron la vida útil y está en proceso la compra de nuevos vehículos, pero eso no se dará antes del año, admitió el secretario general de la comuna. Nopitsch dijo que la administración de Ana Olivera colocó contenedores por encima de la capacidad operativa de la Intendencia. En los hechos, pasó de tener 7.000 contenedores a contar con 11.500, pero ese crecimiento no tuvo correlato en la cantidad de camiones, aseguró Nopitsch.

Por su parte, Adeom aclaró ayer que los funcionarios de limpieza no se encuentran de paro y la acumulación de basura en distintos puntos de Montevideo no está asociada a ninguna medida de tipo gremial.

"Los trabajadores están trabajando con lo que hay, si la basura sigue estando en la calle nos da la razón a nosotros que efectivamente hay un problema de gestión y no tiene nada que ver con los paros nuestros. No hay medidas gremiales y hay basura en la calles que se debe fundamentalmente a la falta de camiones", sostuvo González.

Para Adeom, hay aproximadamente un 50% de la flota de camiones de la División Limpieza que se encuentra en mal estado. "La flota no da para atender la cantidad de servicios y recorridos que hay y a eso se le suma el hecho que hay camiones muy viejos que tienen que entrar dos o tres veces a repararlos. Se hace muy difícil terminar los circuitos que salen trabajando con estos recursos que tenemos", subrayó el dirigente gremial.

CLAVES PARA ENTENDER POR QUÉ HAY BASURALES.

1 - IMM: los paros de Adeom.

El director de la División Limpieza, Néstor Campal, ha acusado a Adeom de afectar la recolección con paros distorsivos. El intendente Daniel Martínez puso paños fríos a un notorio enfrentamiento entre el jerarca y el sindicato, diciendo que eso es solo una parte del problema y admitiendo dificultades por el estado de la flota de camiones.

2 - Adeom: problemas de gestión.

Adeom sostiene que subsisten problemas muy visibles con la limpieza en Montevideo, por lo cual afirman que la situación se debe exclusivamente a la gestión de Martínez. Según el sindicato, solamente el 50% de la flota de camiones se encuentra operativa, por problemas en su funcionamiento, falta de repuestos y carencia de choferes.

3 - Limpieza bajo revisión.

El director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia, Óscar Curutchet, reconoció a El País que los problemas subsisten en el sistema, incluso luego del remplazo de algunos jerarcas como el encargado de mantenimiento de flota. Curutchet no tiene reparos en admitir que quizás todo el sistema debería reverse.

4 - Lo que dejaron las aspiradoras.

La IMM contrató a una ONG para limpiar el entorno de los contenedores con tres aspiradoras gigantes, situación que fue criticada por Adeom por tercerizar el servicio y gastar recursos que podrían destinarse a reparar los camiones. La IMM respondió que los fondos para los repuestos están, insinuando que el problema son los funcionarios.

5 - Contenedores hay, camiones no.

Hace pocos años había algo más de 6.000 contenedores en Montevideo y ahora hay más de 10.000. El personal y la maquinaria para atenderlos es el mismo. Los problemas, en principio, podrían continuar por cerca de 10 meses. La Intendencia tiene prevista una licitación para la compra de camiones para mediados de 2016.

6 - Basura en torno a los contenedores.

Una cosa que se ve en las calles de Montevideo son los basurales en torno a los contenedores. En algunos casos, según Adeom, se tiene que recurrir a palas mecánicas para levantar los residuos del entorno de los contenedores, restando así maquinaria que se utiliza para el levante de basurales. Esta tarea la hace un equipo denominado "Zona Limpia",

La Policía concurrió a desalojar la ocupación de Adeom. Foto: A. Colmegna

Los desafíos de Martínez en MontevideoVALERIA GIL