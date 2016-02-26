La IMM exigirá a los taxis uniformes, pago con tarjeta y perros guía

La IMM se reunió hoy con representantes de las gremiales del taxi y le planteó una larga serie de exigencias que les impondrá a partir de ahora.

Esta mañana la directora del Departamento de Movilidad, Beatriz Tabacco, el director de la División Transporte, Máximo Oleaurre, y el director de la División Tránsito, Pablo Ferrer, se reunieron con representantes de las gremiales del taxi. En el encuentro plantearon una serie de nuevas exigencias que la Intendencia de Montevideo tiene la intención de incorporar.

A continuación la lista completa de exigencias:

1. Vehículo

-Espacios internos para albergar la mampara. Formas de medirlos con y sin mampara instalada.

-Cilindradas mínimas.

-Antigüedad de los vehículos.

2. Tecnología

-Incorporación de sistema de GPS obligatorio en todas las unidades, con control centralizado.

Incorporación de recibo obligatorio (derecho del pasajero).

-Pago mediante tarjetas, incluida STM con instalación obligatoria.

3. Conductores

-Mejora del sistema de libreta especial para taxímetro; formación moderna de conductores en conducción y relacionamiento.

-Horas de conducción en relación con la seguridad de tránsito.

-Sistema de evaluación de desempeño de conductores por parte de los pasajeros.

-Seguro de vida para conductores.

-Cursos de actualización para conductores.

-Uniforme de trabajo.

4. Seguridad de pasajeros

-Características de mamparas y sistemas de seguridad (el vehículo no se mueve hasta que no esté abrochado el cinturón de seguridad del pasajero o estudiar opciones como sensor de uso de cinturón con aviso sonoro).

-Sistema de protección infantil: cómo y de qué forma.

-Identificación visible del conductor.

-Silla de ruedas para personas con discapacidad.

-Perros guía de ciegos.

-Obligación de que los vehículos habilitados cuenten con evaluación de organismos especializados.

Taxis en la Intendencia. Foto: L. Mainé

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