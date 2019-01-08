La IMM espera terminar de vaciar la totalidad de contenedores hoy de noche

BASURA

Llevan vaciados 88% del total. El gobierno departamental asegura que volverán a acudir a zonas que ya requieren nuevamente el servicio

La Intendencia de Montevideo informó que espera completar,con el servicio de las 22:00 horas de este martes, el vaciado de basura de los 11.439 contenedores de la ciudad.

Entre la noche de ayer y las 14:00 de hoy, se levantaron 3.534 contenedores más, llegando a la cifra de 10.045 (el 88% del total) desde que los trabajadores de Adeom levantaron las medidas de paro el viernes pasado.

"Si bien la situación no está normalizada, haber alcanzado esta cifra es importante para continuar con las tareas normales de limpieza planificadas", informó la comuna en un comunicado.

Fuentes de la comuna dijeron que continúan trabajando en la limpieza del entorno del contenedor y comenzarán a retornar a aquellas zonas que requieren un nuevo vaciado.

El régimen de trabajo municipal seguirá siendo de tres turnos diarios hasta el viernes y de dos para el sábado y domingo.

Mientras tanto, los servicios contratados adicionales seguirán trabajando en las tareas de limpieza del entorno de los contenedores hasta que la situación esté "absolutamente normalizada".