La IMM advierte que puede haber problemas en recolección de basura

La comuna emitió un comunicado en el que explica queestá tomando medidas para mitigar los efectos que están teniendo los paros llevados adelante por funcionarios de la División Limpieza en la recolección de residuos.



A raíz de las medidas gremiales de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) de Montevideo, la comuna advierte que en las próximas horas podría haber problemas en la recolección de basura.

Los trabajadores del sector de limpieza vienen realizando desde el jueves pasado paros de dos horas por turno, en rechazo a la suspensión de dos trabajadores, el cese de un funcionario y la insalubridad de una usina.

Mañana martes se realizará una asamblea general en el Platense a las 10 de la mañana, para resolver las medidas que se tomarán con respecto a varios temas.

Ante esta situación, laIntendencia de Montevideo (IMM) señala en un comunicado que "el vaciamiento de los contenedores se está viendo afectado, desde el jueves pasado, por paros distorsivos de dos horas por turno que está realizando Adeom".

Y por eso, la comuna sostiene que "es posible que vecinas y vecinos adviertan problemas en las próximas jornadas y particularmente el martes, ya que el trabajo se paralizará totalmente por una asamblea del gremio y posiblemente tenga consecuencias en los días subsiguientes".

La IMM explica que se "aplicó días atrás una sanción de nueve días a dos funcionarios por el daño a ocasionado a una maquinaria institucional. La sanción fue analizada cautelosamente otorgando todas las garantías correspondientes, en cuyo proceso de revisión fue reducida de 14 a 9 días. Adeom manifestó mediante una nota su desacuerdo con la sanción y está realizando paros parciales y asambleas informativas.

"El gobierno departamental se encuentra en contacto continuo con Adeom, manteniendo abiertas las instancias de diálogo, respetando los derechos de los trabajadores y manteniendo el objetivo de asegurar a la población el cumplimiento del servicio de recolección", culmina el comunicado.



Habitantes de Montevideo podrán reportar contenedores desbordados. Foto: A. Colmegna

POR PAROS DE ADEOM