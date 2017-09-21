HABLÓ DE POLÍTICA

Por unanimidad de sus ministros, la Corte Electoral no hizo lugar a una denuncia del diputado colorado Conrado Rodríguez contra el presidente del Banco Central Mario Bergara, por hablar sobre asuntos político partidarios, dijeron a El País fuentes legislativas.

Foto: archivo El País

En mayo, Bergara dijo al semanario Crónicas que no "descarta la posibilidad" de una candidatura presidencial en 2019 por el Frente Amplio. Aunque precisó que eso "debería darse en un escenario de renovación".

Según el artículo 77 de la Constitución los jerarcas de entes autónomos "deberán abstenerse" de cualquier acto de carácter político, salvo el voto.

La Corte analizó durante varios meses el tema hasta que en el acuerdo de esta semana se pronunció luego de considerar dos informes, dijeron los informantes.