El “Kiki” amenazó de muerte a su madre

En una entrevista con el informativo de Canal 4 Telenoche, la madre del asesino de la joven cajera del supermercado de La Blanqueada comentó que está amenazada de muerte por su hijo y vive con custodia policial las 24 horas.

“Prefiere que lo maten a ir a la cárcel, él se va a enfrentar con la Policía. Está armado, tiene chaleco antibalas”, explicó en la entrevista.

La mujer respondió llorando y admitiendo que siente temor por ella y su familia. “Él estando suelto es un peligro, va a seguir muriendo gente, es triste, pero va a ser así”, estimó la madre del “Kiki”.

La señora contó que no puede entender cómo su hijo mató a Florencia Cabrera a sangre fría, cuando él tiene una hermana que trabaja como cajera de otro supermercado. “Tengo custodia, estamos amenazados, él me prometió que me iba a matar, que ya me iba a tocar, que primero iba a matar a Alison (su pareja) y después me iba a matar a mi”, dijo la madre.

La amenaza del “Kiki” a su madre surgió a raíz de que la señora sintió temor por un ataque de furia y lo denunció. “Yo llamé a la Policía porque él se drogó en mi casa y empezó a romper todo, estaba fuera de si y yo tenía miedo de que atacara a Alison o a los bebés”.