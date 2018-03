Jutep respondió a Tabaré Vázquez por la consulta sobre su consuegro contratado

El presidente de la República, Tabaré Vázquez, había consultado a la Junta de Transparencia (Jutep) para definir si su consuegro está en falta, ya que fue contratado tiempo atrás en el servicio de seguridad de la Presidencia en la tarea de chofer del mandatario.



Gil Iribarne, presidente de la Jutep, confirmó a El País que le dieron una respuesta al mandatario, pero que desde el organismo no divulgarán el contenido de la misma.



Sin embargo, aunque el contenido no ha sido divulgado, VTV informa hoy que la junta aconsejó al presidente que cese del cargo a su consuegro.



La semana pasada el diario El Observador informó que el consuegro de Vázquez forma parte del cuerpo de seguridad presidencial y que incluso ha viajado a diversas misiones oficiales al exterior.



El programa radial "Las cosas en su sitio" de Sarandí informó luego que el presidente Vázquez estaba dispuesto a cesarlo como funcionario si la Jutep establecía que en su contratación se estaba violando alguna norma.



El presidente admitió en el programa que no estaba al tanto de los detalles finos de podrían incurrir en violar alguna norma vinculada a la contratación de empleados públicos.



