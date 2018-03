Para la Jutep, Vázquez "está dando un ejemplo muy fuerte" al haber cesado a su consuegro

El presidente Tabaré Vázquez anunció ayer que cesó del cargo a su consuegro, Daniel Estévez, que se desempeñaba como su chofer luego de que la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) analizara su caso.



"Sin perjuicio de no haberse infringido norma jurídica alguna, ni haberse advertido por parte de la Junta de Transparencia cuestionamiento ético, el Presidente de la República resolvió la rescisión de la adscripción del señor Daniel Enrique Estévez", informó Presidencia.



Esta mañana, el presidente de la Jutep, Ricardo Gil Iribarne, habló con el programa Así nos va de radio Carve y dijo: "Nosotros no somos los tutores de la ética personal".



"Para nosotros este episodio se saldo de la mejor manera para todos los uruguayos", agregó el jerarca quien acotó: "Los funcionarios no deben hacer cosas que generen dudas sobre su conducta".



"Hay cosas que no están prohibidas, pero mejor no hacerlas porque confunden", insistió.



Gil Iribarne también afirmó que la decisión puntual del mandatario, de cesar a su consuegro del cargo que tenía en Presidencia. "Vázquez está dando un ejemplo muy fuerte", afirmó y agregó que "ojalá todos los actores actúen de la misma manera" ante estas situaciones. "Lo que importa es con qué valores nos movemos los jerarcas públicos y eso hay que fortalecerlo", concluyó.