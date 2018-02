Jutep investigará y hará públicos los casos de jerarcas estatales que contraten a familiares

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) informó que al igual que para la "inmensa mayoría de los ciudadanos", el organismo considera "inaceptable" las contrataciones de familiares por parte de jerarcas de distintos organismos públicos.



Por tal motivo la Jutep exhortó "a los jerarcas públicos a corregir de inmediato estas situaciones" y anunció que los casos que no sean corregidos serán publicados para conocimiento de toda la sociedad.



En un comunicado emitido este miércoles la Jutep exhortó a "las autoridades correspondientes a reducir" el mecanismo de la designación directa por el que se producen "las irregularidades más claras".



"Este directorio realizará los pedidos de informe que entienda pertinentes y hará llegar a los responsables las recomendaciones que deriven del análisis de cada situación", indicaron.



La Jutep aclaró que si bien el nombramiento de familiares no está prohibido, "exteriorizan la apariencia de violar las normas" y generan "fuerte malestar en la ciudadanía en tanto el ejercicio de la función pública aparece influenciado por el interés personal o privado".



El organismo afirmó que argumentar que "estas cosas siempre pasaron no es aceptable". La cuestión, expresaron, "es si estamos dispuestos a aceptarlas pasivamente, y el mensaje debe ser muy claro: hoy estas conductas resultan inaceptables".



En el comunicado se hace una referencia a la Constitución y menciona el artículo que indica que "el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario".



"Demasiadas veces se usan los cargos públicos para favorecer a personas

del entorno del jerarca, sea familiar, amistoso o político partidario. Muchas de estas situaciones violan claras disposiciones vigentes y es nuestra obligación señalarlo de manera precisa", expresaron.



Hablar de funcionarios públicos implica hablar de "sus obligaciones como 'servidores públicos' y, tal como debe ser, las normas que contienen disposiciones para prevenir, reprimir y erradicar el uso indebido del poder público y las prácticas corruptas no establecen diferencias entre

cargos ni entre organismos".