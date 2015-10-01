Justicia procesó sin prisión a otros 3 por los incidentes en el Codicen

Se trata de los dos miembros del sindicato del taxi y un miembro del Centro de Estudiantes del IPA. Con este nuevo fallo, ya son ocho las personas procesadas por los incidentes durante el desalojo.

La jueza Ana de Salterain procesó en la noche de este miércoles a otras tres personas detenidas por los los incidentes registrados durante el desalojo del Codicen, ocurrido la pasada semana, confirmó a El País el vocero de la Suprema Corte de Justicia, Raúl Oxandabarat.

Se trata de los dos miembros del Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt) y de un integrante del Centro de Estudiantes del IPA. Con este nuevo fallo, ya son ocho los procesados por los enfrentamientos con efectivos de la Guardia Republicana.

Los otros procesados por este caso son el dirigente del Suatt, Ary Wiedemann, un profesor de geografía que integra la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) en Montevideo, un militante de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), otro militante de la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República (Affur), y un ciudadano cubano.

Para todos los casos se les aplicó una pena sustitutiva de 200 horas de trabajo comunitario, cometiéndose su instrumentación a la OSLA (Oficina de Supervisión de la Libertad Asistida, dependiente del Instituto Nacional de Rehabilitación).

Por las detenciones (y ahora procesamientos) la Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo del Uruguay (Afutu) decretó un paro de 24 horas y el Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt) ya comenzó un paro desde las 12 de este mediodía por tiempo indefinido.

La Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria (ADES) de Montevideo decidió realizar el jueves un paro parcial por asamblea, que comenzará a las 12:00 y finalizará a una hora que será determinada en la misma reunión.

Joven procesado dijo que fue "amenazado de muerte"

Marcelo Hospitale, quien afirmó que no pensaba cumplir el pronunciamiento de la Justicia, escribió hoy en Facebook que fue "amenazado de muerte" y solicita que el Estado investigue "ante cualquier eventualidad".

Hospitale escribió un largo pronunciamiento en su perfil de Facebook, en donde afirma haber sido amenazado de muerte.

"Hago una solicitud encarecida de protección, he sido amenazado de muerte y requiero de la solidaridad de los compañeros para que ante cualquier eventualidad denuncien e investiguen al Estado por la responsabilidad de los hechos que me afecten".

Foto: F. Ponzetto.

SE LE APLICARÁN MEDIDAS SUSTITUTIVAS