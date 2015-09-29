Justicia procesó sin prisión a cinco personas por incidentes en Codicen

La magistrada Ana de Salterain procesó sin prisión a cinco personas por "su implicancia en los incidentes ocurridos" durante el desalojo del Codicen por "el delito de atentado agravado". Deberán cumplir medidas sustitutivas. Hubo incidentes en la puerta del Juzgado.

La Jueza Ana de Salterain procesó sin prisión a cinco personas por los incidentes ocurridos en el desalojo del Codicen de la semana pasada, informó la Suprema Corte de Justicia.

La magistrada les tipificó un delito de atentado agravado, imponiéndoles medidas sustitutivas a la prisión, que consisten en trabajo comunitario por el lapso de 200 horas, según el fallo judicial emitido este lunes por la noche.

La dirigente del movimiento radical Plenaria Memoria y Justicia, Irma Leites, quedó en libertad tras declarar ante la Justicia por los incidentes ocurridos en el desalojo del Codicen, pero permanece en calidad de indagada.

Sobre la medianoche de este martes, decenas de personas se movilizaron frente a la Jefatura de Policía de Montevideo, por la calle San José, en rechazo a los procesamientos sin prisión dictados más temprano.

Los manifestantes cantaron contra la Policía y reclamaron más dinero para la educación. Posteriormente se retiraron sin que se produjeran incidentes. En el grupo se encontraba Leites, según pudo confirmar El País.

Protesta frente la Jefatura de Policía. Foto: Gerardo Pérez

Incidentes entre gremialistas y la Policía

Efectivos de Inteligencia, vestidos de particular, intentaron detener a un integrante de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), pero fueron interceptados por integrantes del Suatt y otros estudiantes, lo que generó incidentes entre ellos.

El estudiante se apartó de la concentración que se está realizando frente al juzgado de Bartolomé Mitre para comprar comida en un almacén, cuando llegaron los efectivos. Finalmente quedó detenido.

De la misma forma fue detenido al mediodía el dirigente del Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonista (Suatt) Ary Wiedemann. Al apartarse de la concentración, fue detenido por oficiales.

Si no puede ver el video haga click aquí

Más tarde, el presidente de la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria (ADES), Emiliano Mandacen, y Julio Moreira, secretario de ADES, presentaron una denuncia ante la Institución de Derechos Humanos (INDDHH) por "Conjunto de hechos irregulares ocurridos a partir de desocupación de Codicen (condiciones de detención, procedimiento policial, citaciones al Juzgado, entre otras)", según el escrito al que accedió El País.

Junto a la denuncia se presentó el video donde se observan los incidentes ocurridos frente al Juzgado.

El Suatt decretó un paro de forma inmediata en el sector.

Forcejeos entre gremialistas y policías que intentaban detener a estudiante

Inteligencia intenta llevarse a un compañero sin orden de un juez! De qué se trata??? Como es eso?? Están pasadossss... !!! Sucedió hace poquito rato. Posted by Alvaro Elías Rodriguez Valín on Lunes, 28 de septiembre de 2015

Vea el video