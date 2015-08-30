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El País Información

Justicia procesó con prisión a un joven de 19 años por el homicidio del taxista

30/08/2015, 20:32
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El joven fue procesado por un delito de "homicidio muy especialmente agravado y rapiña especialmente agravado en reiteración real". El crimen lo cometió junto a un adolescente de 15 años que sigue detenido.

Un joven de 19 años fue procesado este domingo por el homicidio del taxista ocurrido el viernes de tarde en barrio Peñarol, informó esta noche Subrayado.

El magistrado Carlos García le tipificó un delito de "homicidio muy especialmente agravado y rapiña especialmente agravado en reiteración
real", según el informativo de Canal 10.

El ahora procesado cometió el homicidio junto a un adolescente de 15 años, quien quedó detenido en calidad de indagado.

Lo vieron e intentaron rapiñarlo

Los adolescentes dijeron a los agentes policiales que iban a robar un almacén de la zona, pero vieron al taxista con dinero e intentaron rapiñarlo.

A las 15:30 del viernes, el taxista Paulo P. llegó a la casa de su compañero para hacer el relevo cotidiano. Estacionó frente a una vivienda de la calle Volta, esquina Alejandro Dumas, en el barrio Peñarol.

Durante la jornada laboral el trabajador había tenido un desempeño "normal" hasta que llegó a ese lugar. Se supone que estaba contando el dinero ya que alcanzó a sacar el ticket de la liquidación cuando se aproximó una moto con dos jóvenes a cara descubierta.

Le exigieron la recaudación y le dispararon en el pecho, según relató ayer sábado a El País el dirigente de la patronal del Taxi, Javier Fardin, de acuerdo a los datos preliminares.

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Apenas conocido el procesamiento de un taximetrista, el Suatt convoco a un paro. Foto: A. Martínez

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