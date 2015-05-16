Justicia hace careo para saber quién mató a Pablo Blois

El sujeto que la policía detuvo como sospechoso del crimen de Pablo Blois, negó rotundamente haber sido el autor de los disparos que ultimaron al publicista en la madrugada del sábado 25 de abril en el estacionamiento de "Tijuana", en Playa Hermosa de Piriapolis.

El hombre fue trasladado desde Montevideo hasta la Dirección de Investigaciones de la Jefatura de Maldonado. En dependencias policiales negó la autoría de los disparos. Lo mismo ocurrió en la sede penal a cargo del juez Marcelo Souto.

Se espera ahora que el juez solicite la presencia de los otros dos procesados por este caso para realizar un careo entre los tres y determinar quien fue el autor de los disparos que mataron a Blois.

La fuerte presión policial ejercida sobre grupos de delincuentes de la zona oeste de Montevideo, terminó dando frutos ayer a la mañana, cuando efectivos de la Zona IV, obtuvieron la información acerca de este hombre, que se encontraba en una vivienda de la calle Pernambuco, en el Cerro Norte.

Paralelamente, una vez que Unicom dio a conocer las fotos del sospechoso todos los familiares y amigos de Blois comenzaron a repartirse las fotos para buscarlo y llevarlo ante las autoridades.

Según la Policía, Juan Andrés Taborda Moreira "advirtió la presencia policial e intentó fugarse por el fondo pero al observar que los efectivos le impedían toda vía probable de escape regresó a la finca y se entregó".

Taborda tiene varios antecedentes penales, por receptación y por un delito de hurto en grado de tentativa. "Un trabajo de inteligencia desarrollado por investigadores de la Dirección de Información Táctica y del Departamento de Delitos Contra las Personas de la Zona IV, los llevó hasta una vivienda en la calle Pernambuco, donde se encontraría la persona buscada", informó la Jefatura de Policía de Montevideo.

Los hechos.

Los tres delincuentes fueron identificados cuando pasaron por el peaje Solís, luego de la muerte de Blois. Las cámaras de seguridad del lugar obtuvieron nítidas imágenes tanto de los dos vehículos como de sus ocupantes.

Taborda Moreira es el propietario del Fiat Palio en que se trasladaron a Piriápolis para asaltar una heladería ubicada en la rambla de los Argentinos.

Sus otros dos compinches fueron en un automóvil Chevrolet Astra, mientras que Taborda fue acompañado en el viaje por una de las tres mujeres que completaban el grupo.

En tanto, las otras dos personas que llegaron al lugar, fueron en el Chevrolet Astra.

Los delincuentes alquilaron de forma previa una casa en la esquina de las calles 6 y 15 del balneario de Playa Hermosa. Poco después robaron una moto, la que utilizarían para asaltar la heladería en la noche del sábado. Sin embargo, los seis salieron en la noche del viernes y llegaron hasta el parador Tijuana donde tuvieron un enfrentamiento con un grupo de jóvenes de la zona.

Tras una trifulca, de la que salieron golpeados por los locatarios los sujetos volvieron a la casa, pero llevados por la adrenalina del momento y los deseos de venganza, decidieron regresa al local bailable, poco después de las 3:00 de la madrugada. En el momento, uno de los integrantes de la banda, llevaba una pistola Glock 19.

Fue este sujeto, en principio el último detenido, quien efectuó varios disparos contra uno de los jóvenes con los que se enfrentaron dos horas antes.

El joven que era blanco de los disparos, logró esquivarlos. Sin embargo, Pablo Blois, ajeno al hecho, recibió un balazo en la cabeza que le provocó la muerte en el lugar de los hechos. También dispararon contra el automóvil en el que viajaba el fallecido, donde se encontraba un amigo.

Este joven logró esquivar las balas y salvar su vida, luego que se tirara al piso desde el mismo automóvil. El vehículo, fue alcanzado por varios disparos.

Sobre las 16:00, llegó el último de los sospechosos que faltaba atrapar. Foto: R. Figueredo

Capturaron a un sospechoso pero negó haber disparadoMARCELO GALLARDO