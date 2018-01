Justicia de Ecuador anula contrato con empresa de Casal

La justicia ecuatoriana suspendió el contrato firmado en enero de 2017 entre la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y la empresa Gol TV (propiedad de Francisco Casal), luego de aceptar el pedido de medidas cautelares que presentó el político local Abdalá Bucaram Pulley.

Bucaram cuestionó que la negociación con el empresario uruguayo “se hizo a dedo”. Por su parte, Francisco Zambrano, presidente del Comité de Derechos Humanos y Sindicales, exigió mediante una denuncia que el contrato se haga público, informó el diario local El Universo.



El medio ecuatoriano también pudo acceder a una de las cláusulas del contrato que señala la posibilidad de que se renueve automáticamente hasta por 20 años, en caso de que GolTV doblase los ingresos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.



La noticia surgió este viernes, el mismo día en que la federación ecuatoriana llevaba a cabo el Congreso del Fútbol Ecuatoriano, en el que uno de los principales temas a tratar era el reparto de los ingresos a los clubes precisamente por los derechos de televisión.



Bucaram escribió en Twitter: “Para que sufran más los corruptos asalariados dizque (que se dicen) dirigentes, ACABA de llegarme la notificación donde se ACEPTAN las medidas cautelares que presenté y se PROHÍBE el atraco de estos pillastres enemigos del fútbol. Hemos TRIUNFADO!!!”.



Ayer manifestantes pidieron la renuncia del presidente de la federación, Carlos Villacís, frente a la sede de la organización.



“Ahora van a decir que tengo un canal y que quiero participar. Yo solo pido transparencia. Todo esto se acaba cuando Villacís haga un concurso público. ¿Por qué darle todo a dedo a una empresa extranjera?”, dijo Bucaram, ex candidato presidencial, citado por la publicación Metro Ecuador.



Según el diario ecuatoriano El Comercio, Gol TV iba a pagar US$ 22,5 millones anuales a la federación ecuatoriana. Hasta el año pasado, DirecTV, TVCable y CNT eran las operadoras que trans- mitían el campeonato ecuatoriano.

En Uruguay la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) se apresta a renegociar con la empresa Tenfield (propiedad de Casal) el contrato vigente que establece el monto de los derechos de televisación del fútbol local, como forma de incrementar los ingresos de las instituciones.



En reportaje con El País, el presidente de la AUF, Wilmar Valdez, explicó que se debe fortalecer financieramente a los clubes, entre otros motivos, para lograr que mejoren sus posibilidades de ganar competencias continentales. “Muchas veces parece que el fútbol no genera y se podría hasta pensar que por mucho tiempo no se le ha dado el valor que tiene. Por ahí alguien piensa que se nos está haciendo un favor y no es así. El concepto es que nuestro fútbol vale y que el fútbol lo organizamos nosotros”, señaló Valdez en ese reportaje.



“Con estos ingresos es imposible mantener los planteles”, sostuvo. “Tiene que haber un incremento muy importante. Tienen que percibir (los clubes) un 70% más de lo que se está cobrando”, agregó.